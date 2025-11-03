„Lumea ideală a dictaturii?”, expoziție despre viața în RDG, la Timișoara

Berlin, august 1981. Foto: Harald Schmitt

Memorialul Revoluției va găzdui expoziția Lumea ideală a dictaturii? Dominație și viață cotidiană în RDG, care oferă o perspectivă autentică asupra vieții cotidiene din fosta Republică Democrată Germană și asupra mecanismelor de control specifice regimurilor totalitare.

 

Vernisajul va avea loc marți, 11 noiembrie, de la ora 10, la sediul Memorialului Revoluției.

Expoziția, realizată de Fundația Federală pentru Prelucrarea Dictaturii Partidului Socialist Unit German din Berlin, în colaborare cu revista Stern, prezintă fotografii de Harald Schmitt, fotograf acreditat la Stern în anii 1977-1983, și texte de Stefan Wolle, oferind o perspectivă autentică asupra vieții cotidiene din fosta Republică Democrată Germană și asupra mecanismelor de control specifice regimurilor totalitare.

„Este o expoziție care ne reamintește cât de fragilă este libertatea și cât de important este să păstrăm vie memoria trecutului pentru a înțelege prezentul”, declară Gino Rado, președintele Memorialului Revoluției.

Parteneriatul Memorialului Revoluţiei cu Consulatul Republicii Federale Germania și Liceul „Nikolaus Lenau” marchează o continuare a colaborării culturale și educaționale dintre instituțiile implicate, aducând în atenția publicului timișorean teme esențiale despre memorie, libertate și responsabilitate civică.

 

