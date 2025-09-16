Lucrările din tabăra de creaţie „Gărâna 2025”, în expoziţie la Bastion

Peste 30 de lucrări de pictură și sculptură, semnate de artiști consacrați, dar și de creatori aflați la început de drum, toate realizate, în vara aceasta, în cadrul Atelierului de creație de la Gărâna, vor fi expuse la Bastionul „Maria Theresia” din Timişoara.

Vernisajul expoziţiei Gărâna 2025 – Atelier de creație va avea loc joi, 18 septembrie, de la ora 18, în Mansarda B2 a Bastionului „Maria Theresia” (str. Martin Luther, nr. 4). Evenimentul are loc în cadrul Simpozionului de Artă Contemporană, organizat de Muzeul Național al Banatului, în colaborare cu Fundația Herczeg și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Egeria.

Ajuns la a XV-a ediție, Simpozionul de Artă Contemporană de la Gărâna s-a consolidat în timp ca un spațiu de libertate creativă, în care natura, liniștea muntelui și dialogul dintre artiști dau naștere unor lucrări care revin, an de an, pe simezele Bastionului Maria Theresia.

Expoziția reunește peste 30 de lucrări de pictură și sculptură, semnate de artiști consacrați și de creatori aflați la început de drum. Pentru fiecare dintre ei, atelierul de la Gărâna a fost un spațiu al inspirației, al întâlnirilor fertile și al dialogului artistic.

Artiștii participanți sunt Dacian Andoni, Ambrus Apor – Nimbert, Dona Arnakis, Cătălin Bădărău, Dana Constantin, Köteles Róbert, Toma Libotyan, Madár Réka, Doina Mihăilescu, Nagy Gábor, Nádas Alexandra, Laurian Popa, Ana Maria Szőllősi, Bogdan Rața, Petrică Ștefan, Tamás Attila, Edith Torony, Eugen Țîbuleac, Miki Velciov şi Dan Vișovan.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 septembrie – 26 octombrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.

„Gărâna 2025 – Atelier de creație este o invitație de a privi arta contemporană ca pe o hartă a întâlnirilor și a energiilor comune, o vitrină a diversității și un laborator deschis publicului. Vă așteptăm să descoperiți aceste povești vizuale, într-un itinerar al artei contemporane care se scrie la Gărâna și se deschide acum Timișoarei”, spun organizatorii.