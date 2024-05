Lucrările de modernizare a bulevardului Stan Vidrighin, în ultima etapă

Primăria Timişoara anunţă că a intrat în ultima etapă a lucrărilor de modernizare a bulevardului Stan Vidrighin: realizarea trotuarelor şi a pistelor pentru biciclete, turnarea ultimului strat de asfalt, finalizarea iluminatului public şi plantarea a 992 de arbori.

Modernizarea bulevardului Stan Vidrighin, investiție majoră a Primăriei Timișoara în infrastructura de transport public și rutieră, a intrat în ultima etapă și avansează în ritm susținut, spun oficialii Municipalităţii.

Deşi termenul de execuție este 30 septembrie 2024, constructorul este în avans, susţin reprezentanţii Primăriei Timişoara. Constructorul mai are de executat rețeaua de telecomunicații, iluminatul public, sistemul de irigații, trotuarele, accesele auto și pistele de biciclete, suprastructura drumului, inclusiv drumurile laterale și plantarea a 992 de arbori. Totodată, sunt programate lucrări legate de automatizarea și energoalimentarea liniilor de tramvai, iar la final va fi turnat ultimul strat de la un capăt la altul al bulevardului și va fi realizată semnalizarea rutieră.

„Ne apropiem de finalizarea celui de-al treilea mare bulevard reabilitat în ultimii ani, după Cetății și Bogdăneștilor. Am atras peste 13 milioane de euro, fonduri europene, pentru a ține ritmul lucrărilor și pentru a duce la bun sfârșit acest proiect important. Am avut un șantier complex, am schimbat toate conductele subterane și am modernizat linia de tramvai și întreaga infrastructură auto, velo și pietonală. Urmează turnarea ultimului strat de asfalt și aducerea trecerilor la nivel pentru pietoni și bicicliști. A fost un șantier lung dar absolut necesar. Mulțumesc pentru răbdare și înțelegere celor care locuiesc sau tranzitează zona”, declară primarul Dominic Fritz.

Potrivit Municipalităţii, la finalul investiției, pe toată linia 4 tramvai, de pe Cetății, de asemenea modernizat complet, până pe bulevradul Stan Vidrighin și retur, timișorenii vor putea călători cu noile tramvaie Bozankaya pentru a ajunge la serviciu, la școală, universitate sau în alte cartiere din oraș. Spațiul verde va avea aproape 3.000 mp, cu 922 de arbori plantați în aliniament stradal, iar de-a lungul benzilor de circulație modernizate vor fi piste de biciclete și trotuare generoase. Modernizarea bulevardului Stan Vidrighin a inclus şi lucrări majore de schimbare a rețelelor subterane de electricitate, semaforizare, gaze, telecomunicații. Investiția a fost corelată cu un proiect de înlocuire a rețelei magistrale de apă – canal implementat de Aquatim.

Lucrările de execuție, începute în aprilie 2022, sunt realizate de PORR Construct SRL și au termen de finalizare 30 septembrie 2024. Valoarea totală a investiției depăşeşte 101 milioane de lei cu TVA inclus, din care cofinanțarea europeană este de peste 67,5 milioane de lei cu TVA inclus. Proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin“ este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin ADR Vest în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027.