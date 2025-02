Lucrări din portofoliul Galeriei Jecza, expuse la MoMA din New York

Trei lucrări ale unui artist român, reprezentat de Galeria Jecza, au ajuns în patrimoniul celui mai cunoscut muzeu de artă contemporană din lume: MoMA (The Museum of Modern Art) din New York.

Curatorii MoMA au achiziționat creațiile lui Iosif Király (n. 1957) și ale Aurorei Kiraly. Alte două opere de artă importante, o sculptură de Peter Jecza (1939-2009) și o grafică de Roman Cotoșman (1935-2006), au fost achiziționate și în alte colecții americane de prestigiu, extrem de importante la nivel mondial.

Cele trei colaje fotografice vintage ale lui Iosif Király au fost realizate în perioada 1986 – 1990. Lucrările au fost achiziționate pentru colecția MoMa în urma selecției curatoarei Roxana Marcoci, în cadrul Paris Photo Fair 2024, unde Galeria Jecza a fost prezentă, reafirmând cu această ocazie relevanța artistului în mișcarea fotografică conceptuală europeană a anilor ’80.

Tot în New York a ajuns și o lucrare remarcabilă din anii ’60 ale artistului Roman Cotoșman, mai exact în colecția Another Space – Daniel și Estrellita B. Brodsky Family Foundation. Familia Brodsky a făcut din centrul eforturilor sale filantropice un mod de viață care a inclus arta. Fundația celor doi soți s-a implicat în dotarea unor poziții curatoriale la unele dintre cele mai importante muzee de artă din lume, inclusiv Tate Modern din Londra, Muzeul de Artă Modernă (MoMa) din New York și Muzeul Metropolitan de Artă (Met Museum). Fundația care le poartă numele este considerată unul dintre cei mai importanți exponenți în lumea colecționarilor de artă. Opera lui Roman Cotoșman a fost selectată chiar de Estrellita B. Brodsky în cadrul Untitled Art Fair Miami Beach 2024, consolidând astfel moștenirea artistică a artistului născut în Jimbolia, județul Timiș, în sfera abstracției geometrice și întărind contribuția sa remarcabilă la mișcarea artei concrete.

Două sculpturi realizate în timpul vieții de artistul timișorean Peter Jecza au devenit parte dintr-o importantă colecție privată din Chicago.

„Cu această ocazie, dorim să mulțumim în mod special lui Matthew Stephenson pentru dedicarea sa față de arta sculpturii și pentru angajamentul de a promova arta românească la nivel internațional”, transmit reprezentanții Galeriei Jecza.

Galeria Jecza este o galerie de artă contemporană cu sediul în Timișoara, dedicată artei contemporane din anii 1960 până în prezent. Ea a fost fondată inițial ca o afacere de familie, în 2011, de către Sorina Ianovici-Jecza și Andrei Jecza.

Cu aceste vânzări internaționale, Galeria Jecza își consolidează poziția de jucător important pe piața artei contemporane din România. Muzee și colecționari de prestigiu integrează în colecțiile lor opere ale artiștilor reprezentați de galeria timișoreană, validând, astfel, nu numai înaltul nivel artistic al operelor preluate, dar și prestanța galeriei în lume.

Încă de la început, galeria a manifestat o puternică înclinație spre scena artistică locală cu o importanță majoră în anii ’60 și ’70 (Grupul Sigma, printre altele). Aceasta reprezintă atât artiști și colective artistice, cât și figuri istorice, dar și personalități tinere și proeminente în sfera artei. Prin juxtapuneri curatoriale ale artiștilor din generații diferite, galeria încurajează proiecte de cercetare aprofundată asupra diverselor practici artistice.

Începând cu 2018, Andrei Jecza a preluat conducerea și a rebranduit galeria, dezvoltând atât programul său, cât și lista de artiști reprezentați. „Obiectivele noastre pentru viitorul apropiat vizează atât menținerea focusului asupra spațiului est-european, cât și extinderea galeriei pe plan național. În acest context, ne bucurăm să anunțăm că, începând din luna mai, Galeria Jecza își va deschide cel de-al doilea sediu în București, cu expoziția marelui pictor contemporan român Marius Bercea, prima expoziție personală a artistului în București în ultimii 20 de ani. Marcăm astfel un nou capitol pentru galerie, aducând mai aproape de comunitatea din capitală atât artiștii din portofoliu, cât și proiectele noastre curatoriale”, spune Andrei Jecza.

Celebrul muzeu din centrul Manhattanului, vizitat anual de milioane de oameni, este considerat unul dintre cele mai influente muzee din lume dedicate artei moderne și contemporane. Acesta reunește în colecția sa peste 200.000 de opere de artă, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în prezent.