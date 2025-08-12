Lucrări de reparații pe mai multe bulevarde din Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara transmite că a impus un ritm mai alert pe bulevardul Liviu Rebreanu, unde Societatea Drumuri Municipale execută lucrări de reparații capitale, iar compania de gaz derulează intervenții la rețea. Obiectivul este finalizarea tronsoanelor Aleea Sănătății – sens giratoriu AEM și Calea Șagului – Drubeta înainte de începerea anului școlar, pentru ca traficul să fie cât mai fluid la revenirea elevilor și părinților pe traseu.

Pe tronsonul Drubeta – Martirilor, Municipalitatea monitorizează evoluția intervențiilor la rețeaua de gaz. În funcție de ritmul acestora, reparațiile vor fi reprogramate pentru următoarea vacanță școlară, pentru a evita blocajele majore. După finalizare, intersecția Rebreanu – Drubeta va fi betonată integral, prevenind apariția gropilor lângă liniile de tramvai și crescând siguranța circulației.a

“Am fost pe șantier să verific stadiul lucrărilor și am cerut echipelor SDM să accelereze ritmul, astfel încât la începutul școlii să fie gata cel mai lung dintre tronsoanele în lucru. Fac un apel și către compania de gaz să intensifice intervențiile, pentru că nu permitem amânări care afectează zilnic mii de timișoreni care circulă pe bulevardul Rebreanu”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

În paralel, Municipalitatea finalizează lucrările de reparații pe strada Grigore Alexandrescu, arteră care conectează cartierele Blașcovici, Ronaț, Mehala, Aradului și Torontalului. Lucrările realizate până la strada Basarabia au inclus aducerea la cotă a gurilor de canalizare, reparații punctuale ale carosabilului și consolidarea fundației. Din această săptămână, echipele SDM vor executa lucrări pe segmentul Basarabia – Cloșca. Accesul către piețele din zonă, inclusiv Piața Mehala 2, va fi menținut, iar activitatea comercianților și a locuitorilor nu va fi afectată.

În perioada imediat următoare, Primăria Municipiului Timișoara va extinde programul de reabilitare a străzilor aglomerate din perioada verii, când traficul este mai redus, pe strada Divizia 9 Cavalerie.