Lucrări de întreținere a spațiilor verzi între blocuri, la Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara continuă programul de întreținere a spațiilor verzi dintre blocuri. Prin aceste intervenții, Municipalitatea urmărește atât igienizarea și îngrijirea zonelor, cât și redarea lor către comunitate, ca locuri sigure și plăcute pentru petrecerea timpului liber.

Echipe ale Municipalității intervin, în această perioadă, în zona Stadion (pe străzile Surorile Martir Caceu și Cristina Lungu), precum și în zona Calea Șagului (străzile Ana Ipătescu, Lacului, Fraternității, Filateliei, Fructelor, Grădinii, Aleea Cutezătorilor). Lucrările includ toaletarea arborilor, cosirea ierbii și a vegetației crescute spontan, îngrijirea gardurilor vii și înlăturarea gardurilor vechi sau improvizate.

Primăria reaminteşte că, de la începutul anului, a intervenit în mai multe cartiere din oraș, printre care Circumvalațiunii (zona adiacentă străzii Gheorghe Lazăr – Aleea Cascadei, străzile Salciei, Frasinului, Johann Sebastian Bach, Intrarea Zenit, Dinu Lipatti, Pavel Rotariu, Gheorghe Cucu), Calea Șagului (zona cuprinsă între străzile Musicescu, Mureș și Hărniciei), Odobescu (străzile Octavian Goga, Cornel Grofșoreanu, Constantin Noica, Romulus, Nicolae Labiș), Tipografilor (străzile Vasile Lucaciu, Popa Șapcă, liniile CFR), Calea Martirilor (zona adiacentă străzii Martir Marius Ciopec).

Municipalitatea anunţă că lucrările vor continua și în perioada următoare în cartierele Steaua, Dâmbovița, Soarelui, Complexul Studențesc, Torontalului sau Lipovei, urmând să fie acoperite treptat toate zonele orașului.

Primăria Municipiului Timișoara invită locuitorii să se alăture acestui demers, pentru că numai prin implicarea comunității spațiile verzi dintre blocuri pot rămâne curate și bine întreținute.