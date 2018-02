Lucian Vărșăndan, nominalizat la Premiile Radio România Cultural, pentru excelența managementului la Teatrul German Timișoara

Fostul director al Teatrului German de Stat Timișoara, Lucian Vărșăndan, a fost nominalizat la Premiile Radio România Cultural pentru 2017. Mandatul acestui la TGST s-a încheiat în octombrie 2017, după ce Primăria Timişoara nu a mai încheiat cu acesta un nou contract de management.

În categoria Teatru a Premiilor Radio România Cultural pe anul 2017 se regăseşte şi numele lui Lucian Vărșăndan, fost director al Teatrului German de Stat Timișoara, nominalizat „pentru excelența managementului vizionar și coerența strategiei artistice a Teatrului German de Stat Timișoara”, anunţă reprezentanţii TGST. În aceeași categorie au fost nominalizați Miki Braniște, care a fost directoarea Festivalului Temps d’Images de la Cluj, și Bogdan Sărătean, coordonatorul festivalului „25 de ore de teatru non-stop”, de la Sibiu.

În categoria Teatru a Premiilor Radio România Cultural sunt nominalizați oameni care au schimbat lumea teatrală din România în ultimii zece ani, performanțele lor atrăgând atenția mai mult în 2017, anunţă organizatorul evenimentului, Radio România.

Lucian Vărșăndan, în vârstă de 42 de ani, a fost, între anii 2007 și 2017, directorul TGST, iar în 2016, secretar de stat în Ministerul Culturii. Mandatul său la TGST s-a încheiat în 31 octombrie 2017, după ce Primăria Timişoara nu a mai încheiat cu acesta un nou contract de management, pentru încă un mandat.

În aprilie 2017, Consiliul Local Timișoara aproba rezultatul evaluării managementului lui Lucian Vărşăndan la TGST – stabilit de comisia de specialiști la nota 9,88 – aprobând, totodată, ca acesta să depună un nou proiect de management, pentru încă un mandat de cinci ani. Proiectul a fost depus în luna septembrie 2017. Cu toate acestea, „Primăria Timişoara nu a mai organizat etapa următoare prevăzută de lege, anume analiza noului proiect de către o comisie de specialitate. Astfel, procedurile au fost întrerupte de administraţie la finalul lunii septembrie, nefiind comunicate motivele acestui fapt”, transmiteau reprezentanţii TGST.

Radio România Cultural premiază an de an cele mai importante reușite ale culturii din anul precedent. În mod tradițional, decernarea premiilor are loc la Teatrul Odeon din București, anul acesta la 19 martie.