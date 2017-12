Lord of the Dance, din nou, la Timişoara

Celebrul show produs de Michael Flatley, Lord of the Dance – Dangerous Games, revine la Timişoara.

Spectacolul Dangerous Games al celor de la Lord of the Dance este programat pentru 14 aprilie 2018, pe scena Sălii Olimpia, din Timisoara. Organizatorii spun că pPublicul va avea ocazia să se bucure de o experiență unică în această primăvară, echipa Lord of the Dance promițând o coregrafie inovatoare și o producție adaptată noilor tehnologii.

„Având un mix surprinzător de dans și muzică, show-ul Lord of the Dance: «Dangerous Games», îmbină armonios contemporanul cu tradiționalul. Este o spectaculoasă punere în scenă a unei bine-cunoscute și iubite capodopere, Michael Flatley fiind coregraful și regizorul proiectului, în timp ce Gerard Fahy s-a ocupat de producția muzicală”, spun organizatorii de la UpEvent.

Aceştia anunţă că, pentru primăvara lui 2018, producția va fi dusă la un nou nivel, fiind antrenată de proiecții holografice 3D, efecte speciale, roboți dansatori, acrobați de talie mondială și nu în ultimul rând, o echipă talentată de dansatori irlandezi.

Biletele au fost puse în vânzare, online pe platforma bilete.ro, fiind disponibile la cinci categorii de preț: 150, 200, 25, 300 şi 400 de lei.