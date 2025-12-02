Locuri de parcare noi, în zona Take Ionescu

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că are pregătot un proiect de amenajare de noi locuri de parcare în zona Take Ionescu, ca urmare a limitării spațiului disponibil pe bulevard după implementarea culoarului verde pentru transportul public.

Un proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrărilor de reamenajare pe strada Heinrich Heine, în zona Take Ionescu, va fi supus aprobării în Consiliul Local. Pe terenul vizat, aflat în proprietatea Municipiului Timișoara, se află în prezent 22 de garaje care urmează să fie desființate, pentru a face loc unei parcări.

Prin proiectul propus, Municipalitatea vizează suplimentarea locurilor de parcare și refacerea completă a accesului pietonal și auto în zonă. Lucrările planificate includ amenajarea platformei pentru parcare, realizarea de trotuare, alei, carosabil, marcaje rutiere și semnalizare, precum și amenajarea de spații verzi și plantarea de arbori. De asemenea, vor fi realizate intervenții pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Amenajarea este inclusă și în programul Municipalității de modernizare a zonelor dintre blocuri, prin crearea de locuri de parcare, spații verzi, trotuare și căi de acces, pe locul vechilor garaje. Tot în cadrul acestui program, Primăria Timișoara a finalizat recent parcarea de 112 locuri de pe strada Orșova (Aradului). În prezent, sunt în execuție peste 120 de locuri în cartierul Lipovei, pe străzile Horia Măcelariu și Nicolae Grivu (Lipovei).