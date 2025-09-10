Licitație pentru închirierea de 14 în clădiri de patrimoniu

Primăria Municipiului Timișoara organizează licitație publică, cu strigare, pentru închirierea a 14 spații în clădiri de patrimoniu din zonele istorice ale orașului: Cetate, Fabric, Iosefin și Elisabetin. Aceste spații, care nu au destinația de locuință, vor putea fi închiriate pe o perioadă de cinci ani.

Obiectivul acestei licitații, transmite Municipalitatea, este folosirea eficientă a spațiilor publice și stimularea unor activități economice. Astfel, sunt permise activități comerciale, administrative, de prestări servicii nepoluante sau de alimentație publică. Orice activități precum jocuri de noroc, vânzarea de produse second-hand, case de amanet sau schimburi valutare sunt strict interzise.

La ultima licitație cu strigare, organizată de Primaria Timișoara, două spații au fost contractate pentru o suma de cinci ori mai mare decat prețul de pornire.

Pe de alta parte, Primăria Timișoara încurajează o competiție onestă și va sancționa, prin toate mijloacele legale, acele situații în care se participă doar pentru a bloca licitația – măsură deja aplicată în cazul spațiului fostei florării din centrul orașului.

Licitația va avea loc în 15 octombrie, la ora 11, în Sala de ședințe a Consiliului Local, situată la etajul I al sediului Primăriei Municipiului Timișoara din bulevardul C.D. Loga nr. 1.

Spațiile disponibile, împreună cu suprafața utilă, regimul juridic și destinația propusă, sunt următoarele:

str. A. Pacha nr. 1, suprafață utilă de 44 mp, destinație sediu administrativ și birouri – 12,47 euro/mp/lună;

str. A. Pacha nr. 5, suprafață utilă de 44,5 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 16,35 euro/mp/lună;

str. A. Pacha nr. 1, suprafață utilă de 145,1 mp, destinație sediu, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 9,63 euro/mp/lună;

Piața Unirii nr. 8, suprafață utilă de 49,6 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 13,91 euro/mp/lună;

Bulevardul Regele Carol I nr. 22, suprafață utilă de 111,55 mp, destinație sediu, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 10,04 euro/mp/lună;

str. Iuliu Maniu nr. 38, suprafață utilă de 104,48 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 7,9 euro/mp/lună;

str. Remus nr. 12, suprafață utilă de 28,74 mp, destinație sediu administrativ, birouri, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 6,05 euro/mp/lună;

str. Remus nr. 12, suprafață utilă de 55,65 mp, destinație sediu administrativ, birouri, comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 5,3 euro/mp/lună;

str. Matei Corvin nr. 1, suprafață utilă de 125,1 mp, având ca destinație sediu administrativ și birouri – 9,24 euro/mp/lună;

str. Pavel Vasici Ungureanu nr. 23, suprafață utilă de 59,15 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 7,89 euro/mp/lună;

str. Iuliu Grozescu nr. 2, suprafață utilă de 73,38 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 6,6 euro/mp/lună;

str. Virgil Onițiu nr. 19, suprafață utilă de 29,8 mp, destinație comerț, sediu administrativ și birouri – 9,13 euro/mp/lună;

str. 16 Decembrie 1989 nr. 15, suprafață utilă de 65,5 mp, destinație comerț, sediu administrativ și birouri – 11 euro/mp/lună;

Piața Traian nr. 3, suprafață utilă de 70,1 mp, destinație comerț, prestări servicii nepoluante și alimentație publică – 8,76 euro/mp/lună;

Documentația pentru înscrierea la licitație poate fi obținută gratuit prin descărcarea de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara- www.primariatm.ro/noutati. iar la licitație pot participa agenți economici – persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociații familiale și întreprinderi individuale.

Documentele de participare, însoțite de dovada achitării taxei și a garanției, vor fi depuse în format fizic, în plic închis, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12, până cel târziu la data de 10 octombrie, ora 16. Pe plic se va menționa denumirea ofertantului și adresa spațiului pentru care se depune oferta.