Licitaţie pentru construcţia Podului Solventul

Podul care deschide o nouă etapă în dezvoltarea zonei de vest a Timișoarei a intrat în faza de licitație publică pentru lucrările de execuție. Acesstă investiție strategică a Primăriei Timișoara împreună cu Pasajul Solventul și un drum de legătură vor conecta bulevardul Dâmbovița direct de Calea Bogdăneștilor. Este primul pod nou construit în oraș după Revoluție.

„Noul pod de la Solventul este un proiect așteptat de generații întregi de timișoreni. Împreună cu pasajul aflat acum aproape de finalizare, această legătură va schimba radical felul în care ne deplasăm prin oraș și va deschide noi oportunități de dezvoltare pentru cartierele din vestul Timișoarei. Prin astfel de investiții, facem din Timișoara un oraș mai conectat, mai accesibil și mai atractiv – atât pentru oameni, cât și pentru economie. Este primul pod pe care în construim la Timișoara după Revoluție, și pe care vor circula mașini, bicicliști, pietoni și tramvaie”, a spus primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Cu linie dublă de tramvai, piste de bicicletă, trotuare largi, patru benzi pentru mașini și spații verzi, proiectul Primăriei va conecta cartierele Dâmbovița și Ronaț. Podul și Pasajul Solventul fac parte din Inelul IV Vest, o legătură nouă între nordul și sudul Timișoarei, și vor prelua parte din traficul care trece astăzi prin zona centrală.

Proiectul Municipalității include legături cu pistele de bicicletă de pe malul Begăi, dar și reconfigurarea a două intersecții mari, respectiv cu strada Gării și bulevardul Dâmbovița, lângă depoul de tramvaie.

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție este de peste 101 milioane de lei (fără TVA). Totodată, Municipalitatea a contractat o finanțare europeană de 93 de milioane de lei pentru această investiție, prin Programului Regional Vest 2021–2027, Intervenția Regională 4.1 – Mobilitate urbană sustenabilă.

Firmele interesate se pot înscrie la licitaţie, la următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100199835

Primăria Timișoara investește în dezvoltarea zonei de vest a orașului, atât a cartierelor existente, cât și a terenurilor neconstruite. Pe lângă proiectele de pod și pasaj, Primăria a finalizat studiul de fezabilitate pentru Noua Radială Vest, un bulevard nou care va lega centrul Timișoarei de Centura Vest, prin str. Gării.