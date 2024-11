Laureații Galei Premiilor UVT 2024

Comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara s-a reunit în seara de 19 noiembrie, la Teatrul Național din Timișoara, pentru a recunoaște meritele și performanțele membrilor săi. Invitați din comunitate, reprezentanți ai partenerilor instituționali, cadre didactice, studenți și cercetători au sărbătorit excelența și performanțele universitare în cadrul Galei Premiilor UVT.

„Lumea în care trăim este caracterizată prin vâlvătaie, atât în sensul rău al cuvântului, dar și în sensul bun, cel creativ, inovativ. Am descoperit în această perioadă și bunătatea, empatia, creativitatea, inovarea, mersul înainte al umanității. Noi, ne-am plasat de partea bună a existenței, de partea curată, poate și datorită profesiei pe care am ales-o, sau a vocației care ne-a ales pe noi. În această seară este vorba despre bucurie, despre veselie, despre aplauze, valori, despre rezultatele unor oameni excepționali care, fiecare în parte și noi toți împreună, dăm consistență și identitate pentru ceea ce înseamnă Universitatea de Vest din Timișoara. La aniversarea a 80 de ani, ne gândim la toți cei care au creat această universitate, au contribuit la existența și dezvoltarea ei și ne-au dat mai departe o responsabilitate, de a o face mai mare, mai vie, mai puternică, mai dezvoltată, mai umană, mai colegială, pe care să o umplem cu viață. În această seară este vorba despre rezultatele individuale ale colegilor noștri, pentru care ne bucurăm și le arătăm prețuirea, îi aplaudăm și ne bucurăm împreună cu ei, dar este vorba și despre devotamentul nostru, al tuturor, despre ceea ce facem zi de zi în slujba universității noastre. Poate multe eforturi nu sunt văzute, nu sunt neapărat sub lumina reflectoarelor, dar știu că fiecare dintre noi contribuie la ceea ce UVT este astăzi, o universitate deschisă, o agoră a dezbaterilor, un templu al educației, al cercetării, al inovării, al speranței, dar și un far pentru Timișoara și pentru comunitatea în care trăim”, a spus rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Laureații premiilor de excelență UVT în 2024 sunt:

Prof. dr. Titus Vlase – Premiul „Mihail Ghermănescu” pentru Știinţe Exacte și Știinţele Naturii; Prof. dr. Ramona Paloș – Premiul „Gabriela Colţescu” pentru Ştiinţe Sociale și Economice; Prof. dr. Daniela Constantin – Premiul „Eugen Todoran” pentru Ştiinţe Umaniste și Vocaționale; Conf. dr. Mariana Crașovan – Premiul „Dorel Ungureanu” pentru Educație modernă și centrată pe student; Asist. dr. Alexandra-Mădălina Țăran – Premiul pentru „Tineri cercetători”; Asist. drd. Theodor-Radu Grumeza – Premiul „Inovația ȋn UVT” pentru activitatea de Inovare şi Antreprenoriat; Ionuț Stănușoiu, pimarul localității Ghiroda – Premiul „Sever Bocu” pentru Implicare Civică şi Socială; Conf. dr. Carmen Mihaela Băbăiță – Premiul „Ioan Curea” pentru Activitatea desfășurată în UVT”, premiu decernat post-mortem; Florin-Petrișor Andraș-Hurezan – Premiul „Studentul anului”; Vlad Ardeleanu – Premiul „Alumnus”.

În cadrul Galei, au fost și câteva momente artistice susținute de studenții și profesorii Facultății de Muzică și Teatru din cadrul UVT, cu interpretări ale creațiilor semnate de Sir Edward Elgar, Karl Zeller, Gioacchino Rossini, Alexander Borodin, Vangelis, Frederik Loewe și Emmerich Kalman, culminând cu piesa Everest, de Jacob de Haan, sub conducerea muzicală a lect. univ. dr. Cosmin Hărșian.

Eveniment anual dedicat știinţelor, artelor și sportului, Gala Premiilor UVT, ajunsă la cea de a X-a ediţie, a beneficiat de sprijinul unor parteneri instituționali ai instituţiei: BCR, CTP, Linde, Flex, Eviden, Nokia, Atos, Unicredit Bank, Hamilton, Marsh.