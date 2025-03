László Roth, omagiat la Opera Națională Română

Sub titlul „Un secol de muzică”, Opera Națională Română din Timișoara organizează o gală dedicată aniversării compozitorului și dirijorului László Roth, membru fondator al Operei Române din Timișoara. László Roth, ajuns anul acesta la vârsta de 105 ani., este un supravieţuitor al lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz.

Evenimentul, care va avea loc în 21 martie, de la ora 19, va aduce în prim-plan momente muzicale de excepție, interpretate de sopranele Narcisa Brumar, Lăcrimioara Cristescu, Mihaela Marcu, Diana Chirilă, mezzosoprana Gabriella Varvari, tenorii Cristian Bălășescu, Cosmin Ifrim și Bogdan Zahariea, baritonul Cristian Rudic și basul Octavian Vlaicu, într-un eveniment care celebrează moștenirea artistică lăsată de maestrul Roth. De asemenea, programul include aranjamente muzicale realizate de László Roth. La pupitrul orchestrei operei timișorene se va afla dirijorul invitat, de origine israeliană, 𝐍𝐢𝐫 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝.

Prima parte a galei include aranjamente muzicale semnate de László Rooth, inspirate din titluri celebre precum Falling in love with you, Once upon a time in the West sau Somewhere over the rainbow. De asemenea, publicul va putea savura duete și momente vocal-simfonice din capodoperele lui Wolfgang Amadeus Mozart și Giuseppe Verdi. În a doua parte a evenimnetului, va evolua concertmaestrul Ovidiu Rusu.

Bilete pot fi cumpărate de la casieria Operei sau online, accesând acest link.

László Roth este născut în 4 iulie 1920, la Satu Mare, într-o familie de evrei originari din Ungaria. În 1931, s-a mutat împreună cu familia la Timișoara. În 1940, invitat la nunta unei verișoare la Satu Mare, nu s-a mai putut întoarce la Timișoara, deoarece, după intrarea în vigoare a Dictatului de la Viena, un teritoriu din nordul Transilvaniei (care includea Cluj, Oradea, Satu Mare) a fost anexat Ungariei, iar granița cu România s-a închis. Părinții l-au urmat, stabilindu-se în Oradea. După ocuparea Ungariei de către Germania nazistă în martie 1944, Ladislau Roth şi părinţii săi au fost închişi în ghetoul din Oradea şi deportaţi apoi la Auschwitz, unde mama sa a fost omorâtă în ziua în care au ajuns în lagăr; el și tatăl său au fost trimiși în lagărele Mauthausen, Melk şi Ebensee, de unde au fost eliberaţi de Armata americană, în mai 1945.

După eliberare, Ladislau Roth şi-a reluat studiile muzicale la Academia de Muzică „Franz Liszt” din Budapesta, întrerupte din cauza deportării. În 1947 a fost angajat la Opera de Stat din Timişoara, co-repetitor, iar din 1948, dirijor. În 1953 a devenit prim-dirijor al Operei din Timişoara. În 1958 i-a fost însă desfăcut contractul de muncă, fiindcă solicitase emigrarea în Israel.

În 1960 a emigrat în Israel. A colaborat cu Opera israeliană, cu Orchestra Radiodifuziunii din Ierusalim, Filarmonica Tel Aviv, Orchestra Radio Tel Aviv, Orchestra Simfonică Radio, Corul și Orchestra de Estradă a Radiodifuziunii israeliene, Corul de copii și tineret „Tzadikov” din Jaffa. A predat Arta dirijatului la Academia de muzică și balet din Ierusalim.

În străinătate, a dirijat orchestra „Scarlatti“ din Neapole (1965, dirijor invitat), a colaborat cu Opera din Pretoria, Africa de Sud (1967-1968), cu Radiodifuziunea daneză (1968), cu „Landestheater“ din Salzburg, Austria (1970). Din septembrie 1980 până în iunie 1990, a fost prim-dirijor al Operei din Mexic şi a colaborat, în paralel cu diverse orchestre simfonice, stând la pupitrul dirijoral în Viena, Maastricht, Amsterdam, Oxford, Manchester, Hong Kong, Sydney. După 1989, în România, a dirijat spectacole și concerte la Opera Națională din Timișoara, la Brașov, Arad, București și la Filarmonica Satu Mare.

În 2019 a primit titlul de „Cetăţean de onoare al Timişoarei”, iar Opera Naţională Timişoara i-a acordat distincţia de membru de onoare, el fiind şi membru fondator al instituţiei.