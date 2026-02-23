Larisa Nechaeva, refugiată din Ucraina, un model de solidaritate și adaptare

Printre sutele de ucraineni care, după declanşarea războiului de către Rusia, au găsit adăpost și locuiesc în Timișoara se află și Larisa Nechaeva, o profesoară universitară, în vârstă de 55 ani, din Odesa. A venit la Timişoara împreună cu fiica sa, Iryna, și nepoatele, Milena și Amelia, venite din Odesa. Povestea Larisei Nechaeva, la fel cu a altor mii de alți refugiați din Ucraina, rămâne un exemplu de reziliență, solidaritate și adaptare, într-un context marcat de una dintre cele mai grave crize umanitare din Europa ultimelor decenii.

„Noi și sute de refugiați – copii, adulți, familii numeroase, mame singure, pensionari și persoane cu dizabilități – am primit consiliere psihologică, servicii medicale și ajutor umanitar, iar copiii au participat cu bucurie la activități educative și recreative organizate de asociațiile din Timișoara”, spune Larisa Nechaeva.

Integrarea familiei sale în societatea românească a început prin studierea limbii române. Larisa Nechaeva a participat la cursuri de limbă română și la Clubul de Conversație organizat la Casa LOGS. Serviciile sociale destinate refugiaților din Timișoara, realizate de Asociația LOGS, sunt finanțate, începând din anul 2024, de Consiliul Local Timișoara.

Nepoatele Larisei s-au integrat în sistemul de învățământ românesc, iar fiica sa, Irina Bagalova, logoped de profesie, s-a implicat activ în sprijinirea copiilor refugiați cu tulburări de vorbire. Începând cu aprilie 2022, aceasta a activat ca voluntar, identificând și corectând defecte de pronunție și elaborând strategii personalizate pentru fiecare caz.

Procesul de integrare al Larisei Nechaeva s-a desfășurat pe trei planuri: artistic, educațional și civic. Profesor universitar în Ucraina, aceasta și-a continuat activitatea profesională și în România. În perioada în care Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii, a colaborat cu muzicieni și profesori români, realizând proiecte artistice, masterclass-uri și analize comparative între școlile pianistice din Ucraina și România. A susținut concerte în Piața Unirii și Piața Libertății, inclusiv în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Refugiatului din 2024.

Un moment de referință l-a constituit întâlnirea din mai 2023 cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier organizată la Casa LOGS, unde Larisa Nechaeva a susținut un moment muzical în prezența președintelui Germaniei și a delegației sale oficiale.

Ca fost profesor, Larisa Nechaeva a participat la mese rotunde și dezbateri în Timișoara, privind integrarea copiilor refugiați în sistemul românesc de învățământ. Demersurile respective au contribuit la adoptarea unor decizii importante, prin care elevii ucraineni au primit dreptul de a frecventa școlile românești în calitate de elevi, nu doar audienți, beneficiind totodată de sprijin social și burse pentru rezultate bune și foarte bune.

În prezent, Larisa Nechaeva continuă să fie activă pe plan profesional, colaborând cu publicații din România și aprofundând studiul limbii române. Însă activitatea ei preferată rămâne participarea săptămânală la clubul de seniori de la Casa LOGS, alături de alți refugiați ucraineni din Timișoara. Acolo, împreună cu Anna Brecko, o arhitectă din Kiev stabilită în Timișoara după izbucnirea războiului, organizează excursii în zona de vest a României, ateliere de gătit, ateliere de artă, petreceri pentru seniori și chiar întâlniri de socializare cu alți seniori locali din cluburile pentru pensionari organizate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Însă războiul rămâne o realitate dureroasă. „Totul ar fi fost bine dacă nu ar fi existat războiul, pierderile cumplite de vieți omenești, distrugerea orașelor ucrainene, inclusiv a orașului meu, Odessa, a locuinței mele și a rudelor mele, care supraviețuiesc fără lumină, căldură, apă și gaz, pierzând speranța sfârșitului războiului…”, afirmă aceasta.

Larisa Nechaeva își arată de fiecare dată recunoștința față de timișoreni și organizațiile non-guvernamentale din Timișoara, subliniind că prin implicarea lor a fost deschis un nou capitol în relațiile româno-ucrainene și în procesul de integrare al refugiaților în societatea românească.

Pentru a marca împlinirea a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, timișorenii sunt invitați să participe la o seară de comemorare și solidaritate, dedicată cinstirii sacrificiului civililor și soldaților ucraineni. Evenimentul va avea loc marți, 24 februarie, de la ora 18, la Casa LOGS, Str. Țebea nr. 12, Timișoara.

Invazia militară pe scară largă declanșată de Rusia împotriva Ucrainei pe 24 februarie 2022, care durează de patru ani, a provocat cel mai amplu val de refugiați către Uniunea Europeană de la cel de-Al Doilea Război Mondial. România s-a numărat printre primele state care au reacționat rapid și ferm, oferind sprijin concret celor forțați să-și părăsească locuințele.

Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului estima în ianuarie 2026 că numărul deceselor în rândul civililor, sau al persoanelor neînarmate, în Ucraina a ajuns la 13.883, de la începutul războiului. Dintre aceştia, 3.018 sunt copii (733 uciși, iar 2.285 răniți), potrivit organizației Save the Children. În privinţa militarilor, 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși, conform unui interviu pentru BBC al președintelui Ucrainei pentru France 2 TV.