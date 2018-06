Laboratorul de imaginar, care arată efectele cititului asupra creierului, inaugurat la Timişoara

Timişorenii interesaţi să vadă în timp real ce efect are cititul asupra creierului lor, sunt invitaţi să păşească în Laboratorul de imaginar.

Laboratorul de imaginar – prima instalaţie interactivă ce transforma experienţa lecturii într-un spectacol de proiecţii – va fi ianugurat în 13 iunie, de la ora 10, în Piaţa Libertăţii. Evenimentul este organizat în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus din Timişoara, care va avea loc în perioada 13-17 iunie. Vizitatorii se vor putea bucura de ghidare din partea creatorului, scenograful Adrian Damian, premiat UNITER în 2016.

Sub semnătura lui Adrian Damian şi în parteneriat cu CINETic, Aural Eye şi The Pole Society, Laboratorul de imaginar măsoară undele cerebrale în timpul lecturii, aduce la viaţă lumile imaginare create de mintea noastră atunci când citim şi demonstrează, încă o dată, impactul pe care lectura o are asupra noastră.

În octombrie 2017, la Târgul Internaţional Gaudeamus de la Bucureşti, peste 500 de vizitatori au putut vedea în timp real ce efect are cititul asupra creierului lor.