Laboratoare moderne și mobilier nou, pentru școlile din Timișoara

Primăria Timișoara a semnat contractul pentru dotarea cu mobilier specific a laboratoarelor de științe, a cabinetelor școlare și a cabinetelor psihopedagogice din unitățile de învățământ preuniversitar din Timișoara.

57 de grădinițe, școli gimnaziale și licee sau colegii tehnice din Timișoara sunt incluse în această etapă a programului de dotare cu mobilier și echipamente. Dintre acestea, 50 de unități vor primi mobilier pentru cabinetele psihopedagogice, 40 vor fi dotate cu echipamente pentru laboratoarele de științe, iar 23 vor beneficia de mobilier nou pentru cabinetele școlare. Dotările includ elemente esențiale pentru un spațiu educațional funcțional și modern: mese și scaune, dulapuri, module cu chiuvetă, bancuri de lucru, etajere, table magnetice și catedre, anunță Municipalitatea.

Valoarea totală a contractului este de aproape două milioane de lei (fără TVA), iar furnizarea produselor va fi realizată de compania Socub S.R.L. Contractul prevede livrarea, transportul, montajul și instalarea mobilierului și echipamentelor în laboratoarele de științe, cabinetele școlare și cele psihopedagogice din unitățile de învățământ preuniversitar. Livrările vor fi realizate în termen de 15 zile de la ordinul de începere.

Această investiție – finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) –, transmite Primăria, se adaugă eforturilor continue ale instituției de a îmbunătăți infrastructura școlară, în paralel cu proiectele de reabilitare termică, modernizare a sălilor de sport sau programul de bugetare participativă pentru elevi.