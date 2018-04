La Universitatea de Vest din Timişoara se discută despre metode moderne de predare pe bază de jocuri

La Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor a Universității de Vest din Timișoara s-a desfășurat, ieri şi azi, cea de-a șaptea întâlnire de lucru în cadrul unui proiect Erasmus+, implementat într-un consorțiu internațional.

Proiectul Erasmus+ I Trust My Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform – într-un consorțiu internațional (mediul academic, companii IT), în care FEAA este partener – are o durată de doi ani. Obiectivul este dezvoltarea unei platforme de învățare pe bază de jocuri pentru domeniul financiar-contabil, anunţă reprezentanţii UVT. Materialele educaționale care vor fi create (jocuri, simulări, video training) vor contribui la îmbunătățirea abilităților practice ale studenților, prin generarea de spații virtuale de lucru adaptate la cerințele pieței.

„În societatea de astăzi, în care smartphone-ul și internetul sunt elemente indispensabile stilului de viață al tinerilor, utilizarea tehnologiei în activitatea de predare reprezintă o provocare tot mai mare. FEAA este o facultate dinamică, orientată spre viitor și preocupată de adaptarea sa la noutățile procesului educațional, în conformitate cu cadrul European de competențe digitale. Ideea de gamification stârnește un real interes la nivel internațional, motiv pentru care considerăm că reprezintă o bună oportunitate pentru dezvoltarea de alte proiecte internaționale”, spune Claudiu Boțoc, responsabil de proiect din partea UVT.