La Timișoara va ajunge o a doua unitate mobilă de terapie intensivă, pentru pacienții Covid

O a doua unitate mobilă de terapie intensivă este așteptată la Timișoara. Este vorba despre containerul ATI trimis la Galați luna trecută.

Ajunsă la Timişoara, unitatea ATI mobilă, care ate 12 paturi, va fi pusă în funcţiune în cel mai scurt timp, la Spitalulul Județean Timișoara.

„Paturile ATI Covid încep să fie ocupate în totalitate. Credem că e necesar, ține de responsabilitate, să căutăm soluții. Am discutat la Guvern, inclusiv cu dr. Raed Arafat, am prezentat situația și am propus să mai aducem un container. Am considerat că este bine să îl pune la Spitalul Județean acolo este cea mai mare Clinică ATI, există mult personal și unde putem să facem față acestei solicitări suplimentare, deosebite”, spune, potrivit Radio Timișoara, medicul Dorel Săndesc, șeful Clinicii ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Timișoara.

Tot la Spitalul Județean, conducerea ia în calcul reorganizarea circuitelor, după modelul din perioada stării de urgență. Managerul Raul Pătrașcu spune că este analizată redeschiderea unei zone roșii Covid-19 fie la Ortopedie, fie la Casa Austria.

