La Timişoara începe Târgul de Crăciun

Pentru al 18 an consecutiv, la Timişoara este organizat Târgul de Crăciun. Acesta își deschide porțile duminică, 30 noiembrie.

Seara inaugurprii va începe la ora 17.15, în ritmurile muzicii militare interpretate de Brigada 18 ISR „Decebal”, urmate, la ora 18, de aprinderea bradului și a iluminatului festiv, care deschid programul de Crăciun: un intro muzical oferit de trupa timișoreană Box Office și concertul Ștefan Bănică Jr. & Band.

Pe parcursul a cinci săptămâni, între 30 noiembrie și 7 ianuarie 2026, publicul este aşteptat să descopere şi să se bucure de magia Crăciunului în mai multe locuri din Timişoara: Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii: Organizatorul evenimentului, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, anunţă că la dospoziţie publicului vor fi o roată panoramică, patinoarul, carusele și trenulețul lui Moș Crăciun.

Printre decorurile luminoase și personajele de iarnă, pe scena din Piața Victoriei vor fi, seară de seară, concerte de colinde, spectacole și momente artistice pregătite special pentru această ediție. În program se regăsesc şi artiști locali, și invitați.

Programul artistic detaliat al Târgului de Crăciun poate fi consultat pe pagina Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. Acesta poate fi găsit și pe QR codurile amplasate pe căsuțe, la scenă sau în ultima ediție din an a ziarului Lira, disponibil tot la căsuțe.