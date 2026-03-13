La Timișoara începe programul de cosire și întreținere a spațiilor verzi

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că luni, 16 martie, demarează programul anual de întreținere și cosire a spațiilor verzi din oraș.
Intervențiile vor avea loc etapizat, iar în prima fază echipele firmelor contractate de municipalitate se vor concentra în parcuri, în jurul locurilor de joacă, în apropierea școlilor, în scuaruri și pe principalele bulevarde ale orașului.
Lucrările includ cosirea ierbii, greblarea și întreținerea rondurilor, tăieri de corecție ale vegetației, precum și colectarea deșeurilor vegetale rezultate în urma intervențiilor. Operațiunile fac parte din demersurile municipalității de întreținere a spațiilor verzi, menite să prevină dezvoltarea necontrolată a vegetației și să mențină un aspect îngrijit al orașului.
Primăria Timişoara reaminteşte că, în acest an, a recepționat Registrul Local al Spațiilor Verzi din Timișoara, un instrument important pentru evidența și administrarea spațiilor verzi din oraș. Registrul consemnează o suprafață totală de 627 de hectare de spații verzi și aproximativ 180.000 de arbori inventariați la nivelul orașului. Acesta este integrat în sistemul GIS al municipalității și poate fi consultat online pe platforma harta.primariatm.ro.
