La Timişoara începe înscrierea pentru comercianții stradali de produse pentru 1 Martie

Primăria Municipiului Timișoara începe de săptămâna viitoare preluarea cererilor pentru activităţi de comerț stradal, respectiv mărțișoare, felicitări și miniaturi reprezentative, pentru perioada 23 februarie – 2 martie.

Înregistrarea cererilor este programată în perioada 16 – 20 februarie, în sistem online prin Portalul Unic al Municipiului Timișoara, sau fizic, la camera 12. Pentru înregistrarea cererilor online este necesară crearea unui cont cu numărul de telefon al solicitantului sau prin ROeID. Contul poate fi accesat pe pagina cont.primariatm.ro.

Actele necesare obținerii avizului de comercializare sunt: cerere tip disponibilă la acest link, şi copie buletin de identitate, carte de identitate sau copie act firmă (copie Certificat Unic de Înregistrare și certificat constatator cu activitate autorizată la terți).

Produsele specifice zilei de 1 martie, oferite spre comercializare, se vor putea regăsi în următoarele 26 dde locaţii:

Piaţa Victoriei (amplasamente dedicate exclusiv artiştilor); Piaţa Libertăţii (amplasamente dedicate exclusiv artiştilor); Ceas Floral – Bulevardul Proclamaţia de la Timişoara platou; Strada Mărăşeşti (de la strada Brediceanu spre Strada Gheorghe Dima); Parcul Copiilor (Bulevardul Revoluţiei 1989) – platou; Piaţa A.Mocioni – platou Profi; Bulevardul Regele Carol I (de la strada Gen.I.Dragalina până la I.Văcărescu, partea dreaptă); Piaţa Nicolae Bălcescu ( în faţa şcolii Grigore Moisil); Piaţa Nicolae Bălcescu (platou Profi – cofetăria Verona); Calea Sagului colţ cu strada Ana Ipătescu (platou bănci); Piaţa Doina – platou; Platou Şcoala Generală nr. 30; Calea Buziaşului – platou Profi; Strada Arieş colt cu Bulevardul Rebreanu – platou banci; Strada Daliei (între strada Al. Vaida Voievod şi L. Catargiu); Strada S. Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor (zona Modern); Piaţa Traian; Strada Sf. Apostoli Petru şi Pavel -vis-à-vis de piaţă; Calea Aradului 46 colţ cu Strada Liniştei – zona dintre strada Liniștei și strada Prod. Dr. Valeriu Alaci; Calea Aradului colţ cu Strada Liege; Strada Circumvalaţiunii colţ cu Gheorghe Lazăr (platou Lensa); Zona Dacia – parc; Strada Gheorghe Lazăr colţ cu Bulevardul Cetăţii – platou Profi; Calea Martirilor (platou Prospero); Bulevardul Dâmboviţa – platou (vis-à-vis de restaurant Nora); Calea Torontalului – platou.

Potrivit Municipalităţii, taxa de autorizare este de 97 de lei, iar taxa de ocupare a domeniului public de 3.16 lei mp/zi pentru Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii, Ceas Floral, Str. Mărăşeşti, Parcul Copiilor, respectiv 2.11 lei/mp/zi pentru restul orașului. Taxele vor fi achitate anticipat pentru toată perioada de autorizare, la momentul înregistrării cererii (on-line sau fizic), făra posibilitatea restituirii. Fiecare amplasament ocupă o suprafață de 2 metri pătrați.

Suplimentar, pentru amplasamentele din Piaţa Victoriei şi Piaţa Libertăţii, solicitanţii au obligaţia să prezinte un document doveditor privind statutul de artist, memoriu privind modalitatea de producere a mărţişoarelor, răvaşelor, etc., precum și o simulare fotografică a exponatelor prezentate spre vânzare pe panouri tip şevalet.

Primăria reaminteşte că fiecare operator economic are obligaţia de a avea, la locul de vânzare, avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Serviciul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public, și documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în aviz.

Cedarea dreptului de folosință a amplasamentului, precum și încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrag sancţiunea contravenţională şi retragerea avizului. Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, iar încălcarea acestei prevederi duce, de asemenea, la retragerea avizului.