La Spitalul Județean din Timişoara, lansate baloane portocalii, iar Spitalul „Victor Babeş”, iluminat în aceeaşi culoare

De Ziua mondială a siguranței pacientului, La Spitalul Judeţean de Urgenţă Timişoara au fost lansate baloane portocalii, iar cei prezenți au purtat banderole de aceeași culoare. În aceeaşi zi, una dintre fațadele Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeş” din Timişoara a fost iluminată în portocaliu.

„Pentru mine, Ziua mondială a siguranței pacienților are o însemnătate aparte. Este unul din obiectivele principale la care nu renunț și am pretenții uriașe în ceea ce privește siguranța pacientului, calitatea actului medical și nu numai. Alături de o parte din colegii mei astăzi am lansat în aer, în fața Spitalului Judeţean din Timişoara, aproape 500 de baloane portocalii și am aplaudat tot efortul depus de personalul spitalului în cea mai grea perioadă din sănătate din ultimii 20 de ani. Noi am ales în schimb baloane, pentru că ne duc cu gândul la copilărie, perioadă în care cu toții, ocrotiți de părinți, ne-am simțit în siguranță. Acest sentiment dorim să îl perceapă toți pacienții care ne trec pragul”, a scris, pe pegina sa de Facebook, directorul Spitalului Judeţean din Timişoara, Raul Pătraşcu.

Acesta reaminteşte că Organizația Mondială a Sănătății celebrează anual Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, culoarea reprezentativă, desemnată pentru această zi, fiind portocaliul.

În aceeaşi zi, seara însă, clădirea Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, din Timișoara, a fost luminată în portocaliu. De la începutul pandemiei, aproape 4000 de cadre medicale din România au fost infectate cu coronavirus. Practic 1 din 17 pacienți care s-au îmbolnăvit în această perioadă este din rândul personalului sanitar.

În semn de recunoștință, pentru ei, dar și pentru medici, asistente și infirmiere, una dintre fațadele Spitalului de Boli Infecțioase a fost iluminată în portocaliu.

„Este o zi importantă și noi îi acordăm o atenție deosebită pentru că siguranța pacientului este obiectivul numărul unu în spitalul nostru. Este obiectivul cu care am pornit să modernizăm și să dezvoltăm acest spital. Ce înseamnă siguranța pacientului? Înseamnă că, atunci când vine la spital, să nu plece mai bolnav decât a venit. Înseamnă să nu dobândească o infecție. De aceea, am creat circuite noi, care sunt funcționale. Și dovada eficienței noastre a fost că nu am avut infecții în această perioadă. Înseamnă însă și siguranța personalului nostru, să nu fim noi cei care transmitem această infecție. În bolile infecto-contagioase acest risc este mare. Siguranța pacientului înseamnă ca starea lui fizică, dar și psihică să fie menținute în parametrii optimi, motiv pentru care am căutat să îmbunătățim și condițiile hoteliere”, a declarat, citat de Radio Timişoara, dr. Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase 2 din cadrul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

În contextul pandemiei de coronavirus, Organizația Mondială a Sănătății a decis ca, anul acesta, sloganul Zilei mondiale a siguranței pacientului să fie “Personal medical în siguranță! Pacienți în siguranță!”