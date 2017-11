La Două Bufnițe, prima librărie din România membru în Federația Europeană și Internațională a Librarilor

Librăria La Două Bufnițe, din Timişoara este prima librărie din România care face parte din Federația Europeană și Internațională a Librarilor, organizația care reprezintă asociațiile de librari din Europa și nu numai.

Librăria La Două Bufnițe, reprezentată de Oana Doboși-Potcoavă și Raluca Selejan, a participat în octombrie, în cadrul Târgului de carte de la Frankfurt, la conferința Federației Europene și Internaționale a Librarilor – European and Internațional Bookseller Federation (EIBF). Eveniment împărțit în două secțiuni: prima parte a avut ca temă Cele mai bune lucruri pe care le-am făcut pentru librăria mea și cea de-a doua a avut ca temă Ce a făcut Asociația de librari pentru piața de carte din țară. După participarea la conferință, librăria și-a depus candidatura pentru a deveni parte din EIBF.

Zilele acestea, La Două Bufnițe a devenit membru asociat al EIBF, fiind prima librărie din România care face parte din această federaţie.

„EIBF dorește să felicite cu căldură La Două Bufnițe! Un an de activitate este un reper pentru activitatea unei librării și vrem să salutăm profesionalismul Oanei și Ralucăi, fiindcă, fără îndoială, acestea sunt cele două ingrediente importante pentru succesul unei librării. EIBF este convinsă că La Două Bufnițe este destinată unui viitor reușit și transmite cele mai bune urări celor două bufnițe!”, declară Fran Dubruille, director EIBF.

„Suntem bucuroase că la nici un an de la deschiderea librăriei am devenit membru asociat al EIBF. E important pentru noi să fim la curent cu ce fac colegii noștri librari din alte țări și cu inițiativele legislative europene și internaționale care reglementează piața de carte. Ar fi important ca în România să existe o asociație a librarilor care să fie membru întreg al EIBF, așa cum editorii fac parte din Federația Editorilor din România care face parte din Federation of European Publishers. Iar până când va apărea această asociație a librăriilor din România, noi am ales ca librăria noastră să fie membru asociat EIBF”, spun Oana Doboși-Potcoavă și Raluca Selejan.

Citeşte şi: Fondatoarele librăriei„La Două bufnițe”: „Oamenii au nevoie şi de un spaţiu unde să se simtă bine cu cărţile”

Federația Europeană și Internațională a Librarilor – European and Internațional Bookseller Federation (EIBF) promovează interesele librăriilor față de instituțiile europene și alte organizații internaționale, oferă factorilor de decizie informații profesionale cu privire la rolul librăriilor ca actori economici și culturali și promovează politici favorabile cărților, în beneficiul tuturor cititorilor.

Prin consolidarea legăturii dintre asociațiile de librari din întreaga Europă și în întreaga lume, EIBF promovează și schimbul de bune practici între membrii săi și acționează ca un forum de discuții și cooperare între organismele reprezentative ale comercianților de cărți din întreaga Europă și dincolo de aceasta.