Kathleen Kavalec: „România nu are un prieten mai bun decât SUA”

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec, a revenit, zilele trecute, la Timişoara, de data aceasta pentru o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerț Americane în România, o vizită axată pe cooperarea economică și pe relațiile interumane.

Am invitat-o pe Kathleen Kavalec la un dialog despre modul în care SUA văd relaţia cu România, evoluţia, în ultimii zece ani, a Parteneriatului strategic SUA-România, acţiunile Rusiei de dezinformare şi de imixtiune în procesul electoral, creşterea extremismului, sprijinul acordat de România Ucrainei, dar şi despre investiţiile americane în România – atât în domeniul militar, cât şi civil – şi despre Programul Visa Waiver.

„Democrația se află în centrul a ceea ce suntem”

CV Kathleen Kavalec Kathleen Kavalec este licenţiată în Ştiinţe politice la University of California şi are un masterat în Diplomaţie de la Georgetown University. A depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România pe 20 decembrie 2022. În perioada 2019-2022, a condus Misiunea OSCE în Bosnia şi Herţegovina. Diplomat de carieră, Kathleen Kavalec a deţinut o varietate de funcţii diplomatice, printre care: adjunct al Asistentului Secretarului de Stat în cadrul Biroului pentru Europa şi Eurasia (EUR) al Departamentului de Stat, Director pentru Rusia, Delegat permanent adjunct şi Adjunct al Şefului Misiunii Diplomatice a SUA la UNESCO, în Paris, Coordonator adjunct pentru asistenţă SUA pentru Europa, Eurasia şi Asia Centrală şi Director pentru prevenirea conflictelor în cadrul Biroului coordonatorului pentru reconstrucţie şi stabilizare. Printre ţările în care şi-a desfăşurat activitatea se numără Ucraina, unde a avut funcţia de consilier politic, Rusia, cu două mandate în domeniul politic, precum şi misiuni în România şi Brazilia. În România a ocupat funcţia de ataşat cultural, în perioada 2005-2008. A primit numeroase premii ale Departamentului de Stat, precum şi un Presidential Rank Award. Printre limbile străine pe care le vorbeşte se numără româna, franceza, spaniola, portugheza şi rusa. (Sursă CV: Ambasada SUA la Bucureşti)

SUA se pregătesc de alegeri prezidențiale, în toamna aceasta. Doamnă ambasador Kathleen Kavalec, o eventuală schimbare de regim politic poate veni cu o schimbare de atitudine față de NATO, față de relația strategică cu România? Sau, indiferent de unele divergențe politice de moment de la Washington, există indicii că opinia Congresului american față de aceste probleme va rămâne neschimbată?

Statele Unite și România sunt parteneri și aliați strategici de lungă durată. Stăm împreună ca aliați NATO, democrații și susținători ai statului de drept, ai prosperității și păcii. În ceea ce privește alegerile, este important să ne amintim că angajamentul Statelor Unite față de securitatea comună și valorile democratice beneficiază de un sprijin bipartizan puternic în Congresul nostru. Democrația se află în centrul a ceea ce suntem. Astfel, angajamentul nostru față de o relație bilaterală puternică și cooperantă cu România este bipartizan și de durată, indiferent de rezultatul alegerilor.

Politica externă a Guvernului american poate suferi modificări între diferite administrații prezidențiale. Dar principiile călăuzitoare ale politicii externe a Statelor Unite rămân constante – promovarea securității, democrației, prosperității și dezvoltării în Statele Unite și în întreaga lume. Aștept cu nerăbdare continuarea unei relații puternice între Statele Unite și România.

„România a depășit toate așteptările din poziția de aliat puternic în NATO”

Se apropie finalul a două mandate prezidențiale ale lui Klaus Iohannis. Cum apreciați evoluția relației Parteneriatului Strategic dintre SUA și România, în acești ultimi zece ani?

Statele Unite și România sunt parteneri statornici, iar, așa cum ați menționat, există o istorie bogată a parteneriatului nostru. Parteneriatul Strategic între Statele Unite și România are o vechime de 27 de ani, iar România a sărbătorit recent 20 de ani în cadrul NATO. Așa cum a remarcat, recent, președintele Biden, România a depășit toate așteptările din poziția de aliat puternic în NATO și prin leadershipul său în domeniul securității, în regiunea Mării Negre.

Parteneriatul nostru strategic este puternic și devine din ce în ce mai solid și profund. Desigur, cooperarea și parteneriatul în domeniul securității stau la baza alianței dintre Statele Unite și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO protejează cetățenii noștri, apără teritoriul nostru și garantează libertatea noastră și democrația noastră. Ne angajăm reciproc să abordăm amenințările și provocările comune, să întărim securitatea în regiunea Mării Negre și să susținem integrarea euro-atlantică.

Dar cooperarea noastră este mult mai amplă decât atât. Legăturile noastre economice și comerciale continuă să se dezvolte și să prospere, iar schimburile noastre educaționale și culturale s-au extins de-a lungul anilor. În călătoriile mele prin România, descopăr, constant, noi domenii de cooperare și parteneriat, reflectând la legăturile profunde și în continuă creștere între țările noastre. Aici, în Timișoara, de exemplu, am participat la o recepție în onoarea unui program de leadership pentru profesori și administratori din universități, organizat de Fundația Româno-Americană, cu participarea Colegiului Babson din Boston.

„Avem mai multe proiecte în derulare care vor întări și mai mult apărarea României și vor îmbunătăți securitatea regională”

Există pe această linie a parteneriatului Sua-România minusuri sau obiective asumate, dar neîndeplinite?

Ca orice aliați puternici și maturi, Statele Unite și România au o relație caracterizată prin comunicare deschisă, pe diverse fronturi. Relația noastră este puternică și colaborativă, dar, desigur, există întotdeauna loc pentru a face mai mult.

De exemplu, unul dintre motivele pentru care sunt în Timișoara este să aflu despre prioritățile de investiții și planurile de dezvoltare pentru sectorul medical. Sunt încântată să aud despre interesul companiilor americane pentru infrastructură, cercetare și dezvoltare, tehnologie și servicii în domeniul sănătății din România.

Am făcut progrese considerabile lucrând împreună în sectorul securității și apărării, evidențiate de cele două exerciții de tragere cu sistemul Patriot, desfășurate de România în ultimul an și de livrarea sistemului de artilerie cu rachete Himars. Avem mai multe proiecte în derulare care vor întări și mai mult apărarea României și vor îmbunătăți securitatea regională.

Relația noastră este, desigur, mai mult decât un parteneriat economic sau de securitate – nu pot sublinia suficient importanța legăturilor noastre interumane puternice și continue. În cadrul numeroaselor noastre programe de schimburi trimitem români în Statele Unite pentru a schimba cunoștințe și experiențe.

Anul acesta am fost încântată să primesc primii studenți americani Flex– elevi de liceu care vor locui aici, în România, timp de un an, așa cum au studiat atât de mulți români în Statele Unite. Aceste programe sunt un pod care leagă cele două țări, creând o bază pentru înțelegerea și respectul reciproc.

„Acțiunile guvernului rus reprezintă o amenințare la adresa democrației, suveranității și securității la nivel global”

Pe scena politică a României au apărut, în ultimii ani, partide anti-occidentale, ultranaționaliste, extremiste, promotoare ale ideii de decuplare a României de NATO și de ieșire din Uniunea Europeană și, în general, promotoare ale unor discursuri care se suprapun peste cele ale propagandei pro-ruse. Există informații că, la alegerile din toamna aceasta, Rusia încearcă să influențeze procesul electoral din România?

În primul rând, aș spune că dezinformarea și informațiile false sunt provocări pentru democrațiile din întreaga lume, mai ales în timpul perioadelor electorale. Statele Unite și România au luat mai multe măsuri, atât independent, cât și împreună, pentru a facilita un schimb mai mare de informații despre operațiunile externe de dezinformare, pentru a construi capacitatea de reziliență socială și pentru a consolida coordonarea multilaterală pe această temă.

Este posibil să fi văzut la știri că, săptămâna trecută, Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că, împreună cu partenerii noștri din Canada și Regatul Unit, avansăm o campanie diplomatică pentru a informa și susține guvernele din întreaga lume cu privire la activitățile ascunse ale hub-ului de dezinformare rusesc Russia Today (RT). Conform unor informații noi, mare parte din acestea provenind de la angajați ai RT, știm că RT a avut capacități cibernetice și s-a angajat în operațiuni ascunse de informare și influență, precum și în achiziții militare. Acțiunile guvernului rus reprezintă o amenințare la adresa democrației, suveranității și securității la nivel global.

În vara acestui an, SUA și România au semnat, la Washington, un Memorandum de înțelegere pentru consolidarea cooperării în combaterea manipulării informațiilor de către un stat străin. Ca linii de acțiune, ce presupune acest document?

Da, așa cum spuneți, secretarul de stat american Antony J. Blinken și ministrul Afacerilor Externe Luminița Odobescu au semnat un memorandum de înțelegere – noi spunem, de obicei, doar MOU (Memorandum of Understanding) – pentru consolidarea cooperării dintre Statele Unite și România în domeniul combaterii manipulării informațiilor de către state străine. Statele Unite consideră că, din cauza consecințelor sale imprevizibile și potențial destabilizatoare, manipularea informațiilor de către state străine reprezintă o amenințare transnațională la adresa securității naționale. Este o amenințare care poate crea sau exploata diviziuni în interiorul și între țări, pune în pericol integritatea alegerilor și subminează încrederea publică în guvern. Memorandumul de înțelegere permite un mai mare schimb de informații între SUA și România cu privire la operațiunile de dezinformare străine, consolidarea capacităților pentru a consolida rezistența socială și coordonarea multilaterală pe această temă. Este un pas important spre protejarea unui mediu informațional global liber, deschis și bazat pe fapte. Atât Statele Unite, cât și România cred cu tărie că acest lucru va contribui la aprofundarea parteneriatului privind combaterea dezinformării.

„Departamentul de Stat al SUA a luat decizia de a aproba vânzarea a 32 de avioane de luptă F-35 către România”

Ați declarat, la începutul acestui an, că există firme americane interesate să investească în domeniul apărării din România. Puteți detalia și oferi un calendar al acestor investiții?

Da, a existat o creștere spectaculoasă în acest sector. În luna mai a acestui an, la Black Sea Defense and Aerospace Exhibit (BSDA), au fost semnate mai multe acorduri. Printre acestea se numără acordul dintre Romaero și Aeroplex of Central Europe Aircraft Technology Center pentru furnizarea de servicii de întreținere și reparații pentru aeronavele din familia Boeing 737 classic şi NG și Airbus A320, precum și un memorandum de înțelegere între Romarm, compania de stat a industriei naționale de armament, și General Dynamics, care va moderniza producția de muniție de calibru mare și va dezvolta capacități de producție pentru muniția standard NATO aici, în fabricile subsidiare ale Romarm.

În ianuarie anul trecut, am participat alături de Aerostar Bacău și Lockheed Martin-Sikorsky la inaugurarea unui centru de mentenanță Black Hawk în Bacău – primul centru certificat Black Hawk pentru mentenanță, reparații și revizii stabilit în Europa. Centrul permite României să întrețină și să repare elicoptere Black Hawk atât pentru aplicații defensive, cât și interne. De fapt, acest centru va întreține elicopterele pentru intervenții de urgență ale Ministerului de Interne.

Și dacă tot vorbim despre apărare, chiar vinerea trecută, am fost onorată să anunț că Departamentul de Stat al SUA a luat decizia de a aproba vânzarea în curs a 32 de avioane de luptă F-35A Lightning II către România. Fiind cel mai avansat avion de luptă din lume, F 35 va transforma capacitatea României de a face față amenințărilor de securitate în continuă evoluție și de a contribui la eforturile regionale de apărare.

„SUA continuă să colaboreze cu România pentru a răspunde nevoilor sale de apărare aeriană”

România a donat de curând Ucrainei un sistem de apărare Patriot. Înțeleg că un altul este așteptat să ajungă în România. Există un orizont de timp pentru acest lucru?

Reiau afirmațiile președintelui nostru și ale consilierului pentru securitate națională de la Casa Albă, Sullivan, când spun că salutăm decizia României de a dona un sistem de apărare antirachetă Patriot pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei împotriva agresiunii ruse, protejând cetățenii și infrastructura civilă a Ucrainei. Atât România, cât și Statele Unite au un interes în succesul Ucrainei. Împreună cu aliații și partenerii noștri, sprijinim autoapărarea Ucrainei, iar România ne ajută să deschidem calea.

Salutăm măsurile rapide luate de România în această săptămână pentru a se asigura că bateria Patriot ajunge în Ucraina. Acest lucru face parte dintr-un efort global de sprijinire a Ucrainei, în timp ce Rusia își continuă asaltul asupra rețelei electrice a țării și a infrastructurii vitale. Începând din 2022, Statele Unite au acordat României granturi în valoare de 252 de milioane de dolari prin intermediul programului de finanțare militară externă. În calitate de aliat NATO, SUA continuă să colaboreze cu România pentru a răspunde nevoilor sale de apărare aeriană. Am înțeles că România va urmări înlocuirea sistemului de apărare antiaeriană Patriot, lucru pe care îl susținem pe deplin, și va lucra pentru a stabili prioritățile, dar este prea devreme pentru a putea oferi o dată exactă de livrare.

„Îmi exprim profunda recunoștință față de cetățenii din Timișoara pentru că și-au deschis ușile și inimile pentru refugiații din Ucraina”

Doamnă Kavalec, sunteţi la Timişoara pentru o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerț Americane în România…

Da, şi este minunat să fiu din nou în Timișoara. Am fost aici anul trecut, în februarie, pentru deschiderea Anului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, eveniment pe care l-am apreciat foarte mult, mai ales că a fost prima mea călătorie în afara Bucureștiului după sosirea în România ca ambasador. De data aceasta, sunt aici cu doi dintre colegii mei de la Serviciul Comercial din cadrul Ambasadei SUA în România, pentru o vizită axată pe cooperarea economică cu România și pe relațiile interumane.

Am avut o întâlnire cu primarul Dominic Fritz, pentru a discuta viziunea sa pentru orașul dumneavoastră, precum și oportunitățile de investiții pentru companiile americane din zonă. Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) a contribuit la facilitarea mai multor parteneriate potențiale între companii americane și românești în domeniul tehnologiei, cercetării și dezvoltării, și inovației medicale. Am avut ocazia să vizitez două companii americane cu fabrici de producție în Timișoara, Kimball și Flex, care continuă să se dezvolte și care, împreună, angajează peste 3.500 de români.

De asemenea, îmi place să mă plimb prin zona istorică a Timișoarei și am fost impresionată să văd numeroasele clădiri frumoase care au fost renovate în ultimii ani. Mi-a plăcut și să învăț mai multe despre istoria Timișoarei în timpul unui tur ghidat al Cartierului Fabric.

Am trecut și pe la Centrul Multifuncțional, gestionat de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și organizația parteneră AIDROM, pentru a mă întâlni cu refugiații ucraineni și alți refugiați cărora le oferă servicii și suport. Statele Unite sunt mândre să sprijine activitatea UNHCR în România și în alte locuri. M-a impresionat puterea și reziliența ucrainenilor forțați să fugă din țara lor din cauza războiului de agresiune al Rusiei, precum și imensa recunoștință pe care au exprimat-o pentru primirea empatică pe care au avut-o în România. Aș dori să îmi exprim profunda recunoștință față de cetățenii din Timișoara pentru că și-au deschis ușile și inimile pentru refugiații din Ucraina în această perioadă dificilă.

Câte companii americane sunt, în momentul de față, în România? Sunt și investitori noi în ultimii ani?

Relația comercială dintre SUA și România este o poveste incredibil de pozitivă. Alegerile României au condus cu adevărat țara într-o direcție pozitivă. Comerțul SUA cu România a crescut de peste trei ori în ultimii 15 ani, ajungând la 7,1 miliarde de dolari în 2023. De la aderarea la UE, România a făcut pași mari, PIB-ul triplându-se în ultimii 15 ani, iar venitul pe cap de locuitor se situează acum la 78% din media UE, față de 44% în 2008. România trebuie felicitată pentru progresele înregistrate până în prezent prin aderarea la OCDE, care contribuie la elaborarea agendei economice globale și la stabilirea celor mai bune practici.

Un exemplu excelent este cel din domeniul energetic. Statele Unite sprijină eforturile României de a diversifica și asigura resursele energetice ale regiunii. Am valorificat acordul interguvernamental bilateral privind cooperarea nucleară în ceea ce privește cele două proiecte nucleare civile majore din România. US Export-Import Bank a emis o scrisoare de intenție de a împrumuta 3 miliarde de dolari pentru proiectul de extindere de la Cernavodă. De asemenea, în ceea ce privește proiectul reactorului modular de mici dimensiuni de la Doicești, atât U.S. Export-Import Bank, cât și Development Finance Cooperation au emis scrisori de intenție în valoare de tre miliarde de dolari și, respectiv, un miliard de dolari.

Separat, experții americani au oferit asistență tehnică în domeniul energiei geotermale și eoliene offshore, în timp ce România depune eforturi pentru a crește ponderea surselor regenerabile în mixul său energetic. Este extraordinar faptul că România a elaborat un cadru juridic pentru energia eoliană offshore.

Un alt exemplu remarcabil este chiar aici, în Timișoara. Hamilton este o companie de biotehnologie din California, lider în industrie, care a inaugurat anul trecut o unitate de cercetare și dezvoltare în valoare de 18 milioane de euro aici, în Giarmata. Nu numai că instalația oferă românilor oportunități excelente de creștere profesională în domeniul STEM, dar este și o clădire ecologică, dotată cu panouri fotovoltaice care produc până la 700 Kw de energie solară.

Există nemulțmiri ale companiilor americane față de politicile economice și fiscale, față de legislația din România? Sunt investitori americani care au plecat din România, din acest motiv, în ultimii ani?

Comunitatea de afaceri americană este dornică să își consolideze relațiile cu România. Desigur, investitorii americani și alți investitori caută predictibilitate, stabilitate și transparență atunci când își pun capitalul în pericol. Guvernul SUA pledează pentru un tratament echitabil pentru întreprinderile și investitorii americani. Susținem eforturile României de combatere a corupției și eforturile sale de a consolida statul de drept în sprijinul stabilității, predictibilității și transparenței pentru investitori.

Atunci când investitorii știu că investițiile lor sunt sigure, că drepturile lor vor fi protejate și că modificările legislative și de reglementare sunt adoptate cu consultări și notificări prealabile, aceștia pot intra cu încredere pe piață și pot face investiții care promovează inovația și dezvoltarea.

România nu are un prieten mai bun decât Statele Unite – în calitate de parteneri strategici și aliați, împărtășim un angajament reciproc față de securitatea și prosperitatea continuă a României. Pe măsură ce România își consolidează climatul investițional prin intermediul consultărilor cu OCDE, vom avea mai mult spațiu pentru a stimula investițiile de 7,3 miliarde de euro ale Statelor Unite în România.

„România a făcut progrese în ceea ce privește multe puncte din foaia de parcurs a Programului Visa Waiver”

Un subiect generator de frustare la nivelul unei părți a societății românești, exploatat politic de către partide extremiste în propaganda lor anti-occidentală, este circulația cu vize în SUA. Sunt speranțe că vor circula românii fără vize din 2025 sau 2026?

R: Statele Unite susțin cu tărie progresul României în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor inițiale pentru a fi luată în considerare pentru desemnarea în programul american de eliminare a vizelor. România a făcut progrese în ceea ce privește multe puncte din foaia de parcurs a Programului Visa Waiver și și-a arătat angajamentul de a îndeplini punctele rămase nesoluționate. Sunt optimistă cu privire la perspectivele României.

Interviu publicat şi în Puterea a Cincea.