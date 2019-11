Jurnalistul BBC Nick Thorpe vine la Timișoara

Nick Thorpe, jurnalist la BBC, va veni la Timişoara pentru a facilita un Atelier Media, gratuit, destinat jurnaliștilor și profesioniștilor mass-media.

Pentru că în ultimii ani, criza refugiaților a devenit un subiect foarte des dezbătut în media, UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați și Universitatea de Vest din Timișoara au considerat că este esențial să le ofere profesioniștilor mass-media oportunitatea de a accesa informații de la prima sursă despre problemele referitoare la refugiați, precum și un dialog deschis cu jurnalistul BBC și scriitorul Nick Thorpe. Acesta va susţine în 5 decembrie un atelier media în cadrul căruia va răspunde la întrebări de genul: De ce și cum să scriem despre problemele refugiaților și migranților?, Europa deschisă sau fortăreața Europa? şi va vorbi despre jurnalismul de investigație sau bazat pe fapte şi despre breaking-news.

Participarea este gratuită și se va face pe baza de selecție, accesând acest link, urmând ca participanții să primească la final un certificat. Termenul limită pentru înscriere este 1 decembrie, ora 23.59.

Nick Thorpe s -a născut de River Medway în Upnor, Kent, în februarie 1960. După ce și-a petrecut primii ani ai tinereţi călătorind prin Europa și Africa, s-a stabilit la Budapesta în februarie 1986, fiind primul reporter occidental care s-a stabilit acolo. De atunci a locuit în Europa Centrală (preponderent la Budapesta, dar și în Praga), Balcani și Orientul Mijlociu. A fost corespondent regional pentru BBC, The Independent, UPI, The Guardian și The Observer. Din 1996, este corespondent BBC pentru Europa Centrală. Prima sa carte, 89 Revoluția Neterminată. Puterea și neputința în Europa de Est, a fost publicată de Reportage Press în noiembrie 2009. De asemenea, a co-regizat, alături de soția sa, două filme documentare și un scurtmetraj, The Fairy Island, 1993, Vigilance, 1997, şi The Vineleaf and the Rose, 2002.