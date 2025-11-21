Joseph H.H. Weiler îşi lansează la Timişoara volumul „Mai este Europa creștină?”

Profesorul Joseph H.H. Weiler, membru al Academiei Americane de Arte și Științe, devine Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara și participă la conferința de lansare a traducerii în limba română a cărții Mai este Europa creștină? Apariția statului confesional secular.

În data de 1 decembrie, profesorul Joseph H.H. Weiler, unul dintre cei mai importanți juriști contemporani din domeniul dreptului internațional, al dreptului Uniunii Europene și al dreptului constituțional comparat, este invitatul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, în cadrul unuia dintre cele mai semnificative evenimente organizate de facultate în acest an, la care avem bucuria de a vă invita să participați.

Joseph H.H. Weiler este profesor de drept internațional și european în cadrul New York University School of Law și Senior Fellow al Minda de Gunzburg Center for European Studies din cadrul Harvard University. Profesorul Joseph H.H. Weiler a fost președinte al European University Institute (Florența, Italia) și este membru al Academiei Americane de Arte și Științe.

În prima parte a zilei de 1 Decembrie, de la ora 10, Universitatea de Vest din Timișoara, la propunerea Facultății de Drept, îi va decerna titlul de Doctor Honoris Causa, în cadrul unei ceremonii care va avea loc în Amfiteatrul A01 al UVT.

Imediat după ceremonie, va avea loc conferința de lansare a traducerii în limba română a cărții profesorului Joseph H.H. Weiler, Mai este Europa creștină? Apariția statului confesional secular, publicată la Editura Universității de Vest, în Colecția „De-a dreptul”, o ediție îngrijită de Iulia Motoc și a cărei postfață este semnată de academicianul Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române. Conferința va fi găzduită de Sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara (Piața Unirii nr. 1), începând de la ora 12, și va reuni, alături de autor și profesorii menționați, implicați în editarea cărții, o serie de intervenienți din universități și institute de cercetare din București, Cluj-Napoca și Timișoara – în ordine alfabetică: Andreea Apostu, Raluca Bercea, Diana Botău, Radu Carp, Răzvan Dincă, Roxana Dumitrache, Dan-Andrei Popescu şi Radu Rizoiu.

Participarea este deschisă publicului, în limita locurilor disponibile, cu condiția înregistrării prealabile în vederea participării. Înregistrarea se face accesând fomularul de la acest link.