Jean-Lorin Sterian, “Homemade culture”, o lansare cu casa deschisă

Scriitorul şi artistul Jean-Lorin Sterian îşi va lansa la Timişoara volumul Homemade culture. Se joacă cu casa deschisă. Evenimentul este organizat de ArtEncounters.

Lansarea volumului – apărut la Editura Litera, în colecția Perspektiv, coordonată de Cosmin Perța – va avea loc joi, 10 iulie, de la ora 19, la Comenduirea Garnizoanei (Piața Libertății, nr. 5) , în camera instalației Între pereți și cuvinte a artistei Christine Cizmaș. Lansarea se va încheia cu o sesiune de autografe și cu un eveniment surpriză. Moderatoarea întâlnirii va fi Raluca Iacob.

Homemade culture este un termen propus de Jean-Lorin Sterian, tratând formele și manifestările pe care le iau înteracțiunile dintre lumea artei și spațiul domestic.

“Homemade culture. Se joacă cu casa deschisă este rezultatul remarcabil al unuia dintre cele mai minuțioase și inventive laboratoare de cercetare din peisajul studiilor culturale locale (și nu numai). Informat metodologic de background-ul antropologic și întins suficient de mulți ani în care să poată surprinde (și să fie surprins de) complexitatea și densitatea arhipelagului istoric și global al practicilor aferente homemade culture, demersul lui Jean-Lorin Sterian a depășit cadrele unei antropologii performative, cu un detur extins pe teritoriul culturii materiale domestice. Laboratorul de contaminare reciprocă artă-antropologie bricolat acasă și exportat sau experimentat ulterior în alte contexte locale și globale prin care autorul a avut intuiția (și privilegiul rar) să navigheze prin intermediul rezidențelor a devenit simultan «câmp cultural heteretopic, funcționând ca scenă, câmp de cercetare, agregator social și operă artistică». Dimensiunea fenomeologică a acestui proiect este punctul de inflexiune atât de necesar în pesiajul autohton care să pună în conversație arta performativă și științele sociale”, spune Bogdan Iancu.

Jean-Lorin Sterian este artist, scriitor și cercetător. Între anii 2008-2015 a deschis lorgean theatre, primul teatru de sufragerie din România, iar în 2014 a fondat HomeFest, festival de arte performative în spațiul domestic. A publicat romanele Lorgean (2007), Whoreshop (2019) și mai multe volume de povestiri și poezie. A avut două expoziții personale: Exuviation (Viena, 2022) și The World Sees You As It Is (Zagreb, 2023). Din 2018 activează în proiectul muzical-performativ pj.lo & the accidentals. În 2024 s-a mutat în Timișoara.