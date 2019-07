JazzTM, pentru al şaptelea an consecutiv la Timişoara

Începând cu această ediție festivalul JazzTM se mută din parcuri, iar acordurile complexe și variate ale muzicii jazz vor răsuna în Piața Victoriei, de pe străzile Dimitrie Cantemir, Victor Vlad Delamarina, Fără Nume și alte trei spații speciale pentru jam session-uri: Aethernativ, Café Klapka și Garage Café.

JazzTM, organizat pentru cel de al şaptelea an consecutiv, se va desfășura pe parcursul a trei zile, 5-7 iunie, iar în această ediție acoperirea festivalului se extinde cu Junior Jams, sesiuni de muzică improvizată pentru copii și tineri talentați.

Pe lângă artiștii renumiți, anunţă Primăria Timişoara, organizatorul evenimentului, JazzTM aduce în față și cele mai noi proiecte de pe scena locală: Ineffable, Frankiez Experiment & Tereza Catarov, Beats Remedy, Dumitrio, Groove Garden, Zimbru, Dov Meraki și Twisted Blue.

Programul complet poate fi aflat de pe pagina de socializare a evenimentului: facebook.com/JAZZtmOfficial.

La cele şase ediții de până acum, JazzTM a adus la Timişoara nume precum Richard Bona, Kurt Elling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The Cat Empire, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz, The Ruff Pack, Marcus Miller, DeeDee Bridgewater, Dhafer Youssef, Imany, Jacob Collier, BadBadNotGood, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Christian Scott aTunde Adjuah și Monty Alexander, Grgeory Porter, The Cinematic Orchestra, Kurt Rosenwinkel, R+R=NOW, o parte dintre aceştia în premieră în România.

JazzTM este o co-producție a Primăriei Municipiului Timișoara x Plai.