Invitaţie la o călătorie în timp: “Evadare din Epoca de Aur”

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și Societatea Timișoara, propun, până în 21 decembrie, la Iulius Town, în inima glow-up-ul comercial, expoziția-magazin Epoca de Aur’s Shop, o experiență culturală inedită, care vine din altă vreme, din altă lume – cea de dinainte de Decembrie ’89, când Timișoara a oprit timpul în loc, frica s-a rupt, iar strigătul de libertate a schimbat destinul unei țări.

Proiectul, spun organizatorii expoziţiei, funcționează ca o poartă simbolică spre o călătorie în timp, în una dintre cele mai întunecate perioade ale istoriei recente, când lipsa libertății, frica și tăcerea impusă au definit viața de zi cu zi.

Spațiul, în care sunt expuse fotografii realizate, în zilele Revoluției, la Timișoara, de Cătălin Regea, și puse în context vizual de către artistul Adrian Florin Pop, care le transformă în cadrul perfect al unui astfel de loc, simulează un magazin de tipul „Alimentara”, cu rafturi goale, cârlige fără mărfuri și câteva produse tipice anilor ’80, ancorat, prin contrast, în strălucirea specifică de la Iulius Town.

Inserate într-un context modern și însoțite de obiecte specifice perioadei – bibelouri, televizoare vechi, pe care vor rula colaje cu emisiuni TV din perioada comunistă, imaginile dobândesc o nouă tensiune vizuală, evocând momente ale Revoluției și ale perioadei de dinaintea acesteia.

Pe parcursul celor trei săptămâni, la Epoca de Aur’s Shop vor avea loc evenimente menite să atragă atenția publicului:

Joi, 11 decembrie, ora 18: întâlnire cu Cătălin Ranco Pițu, fost șef al Parchetelor Militare, autor al volumului Ruperea blestemului (Editura Litera, 2024);

Vineri, 19 decembrie, ora 18: întâlnire cu Robert Șerban, scriitor și om de televiziune;

16 și 17 decembrie, de la ora 11: Vis de libertate, spectacol pentru liceeni, în regia Mirelei Puia. Interpretează actorii: Matei Chioariu, Diana Nițu, Ariana Harșani şi Adrian Jivan.

Accesul la evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Spațiul, deschis printr-un happening tematic, se află la etajul II al Iulius Town (lângă magazinul Hervis) și poate fi vizitat zilnic, în intervalul orar 12-21.