Investiții pentru seniori, cu bani europeni, la Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția de Asistență Socială, continuă investițiile în servicii moderne pentru seniori și persoane vulnerabile.

Primele dotări și echipamente achiziționate prin proiectul european Hearts – HEalthy Aging care Resources and pracTiceS au ajuns la beneficiarii de servicii sociale din Timișoara. În cadrul proiectului sunt reabilitate și modernizate două centre de zi: „Dr. Aurora Heim”, „Sf. Arh. Mihail și Gavril”, precum și Clubul Pensionarilor și Căminul pentru persoane vârstnice „Inocențiu M. Klein”. Aceste investiții vor deservi aproximativ 200 de beneficiari lunar.

Două autoturisme dedicate transportului persoanelor vârstnice au fost achiziționate, recepționate și pregătite pentru utilizare, anunţă Primăria. În paralel, la Căminul pentru persoane vârstnice „Inocențiu Micu Klein” au fost realizate primele dotări prevăzute în proiect: 25 de paturi moderne cu telecomandă de reglaj, saltele cu husă impermeabilă, scaune cu rotile electronice pliabile și cu acționare manuală, precum și alte echipamente de sprijin care cresc confortul și autonomia rezidenților.

Potrivit Municipalităţii, urmează achiziția de echipamente medicale pentru kinetoterapie și fizioterapie, menite să sprijine recuperarea, menținerea mobilității și starea generală de sănătate a seniorilor care beneficiază de serviciile centrelor de zi și ale unităților rezidențiale.

„E una din prioritățile noastre ca seniorii Timișoarei să aibă o viață trăită în demnitate. Investim constant în calitatea și diversificarea serviciilor sociale pe care le furnizăm, iar fiecare proiect nou înseamnă mai multă grijă pentru mai mulți oameni care au nevoie de acest suport”, spune primarul Dominic Fritz.

Noile autovehicule vor contribui direct la creșterea accesului seniorilor la servicii sociale, facilitând deplasarea acestora către centrele de zi și la activitățile specifice. Un Citroën SpaceTourer, cu 8+1 locuri este dat în folosința Centrului de Zi „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavril” și un autovehicul Dacia Jogger Extreme TCe, cu 7 locuri, este utilizat de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul Complexului „Dr. Aurora Heim”.

Directprul Direcţiei de Asistență Socială, Emese Eszter, spune că modernizarea serviciilor sociale este o prioritate şi că achizițiile realizate prin proiectul Herats ajută la dezvoltarea de servicii integrate, moderne, care să asigure un nivel mai ridicat de confort și autonomie.

Proiectul Hearts: HEalthy Aging care Resources and pracTiceS / Resurse și practici de îngrijire pentru îmbătrânirea sănătoasă implementat de Direcția de Asistență Socială Timișoara, în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Spitalul Hódmezővásárhely din Makó, Ungaria, fiind finanțat prin Programul Interreg VI-A România -Ungaria.

Valoarea totală a proiectului gestionat de Direcția de Asistență Socială Timișoara este de 550.000 de euro, din care 440.000 de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, 99.000 euro sunt alocați de la bugetul de stat, iar 11.000 de euro constituie contribuția bugetului local al Municipiului Timișoara.