Investigații imagistice gratuite de computer tomograf și RMN, la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara anunţă că a încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș un contract de decontare a cheltuielilor pentru realizarea investigațiilor imagistice. Această înseamnă că investigațiile imagistice sunt gratuite.

Investigațiile RMN și CT se pot face doar în baza unei trimiteri de la medicul specialist, în urma unei programări telefonice la numărul 0735-222.885, de luni până vineri, între orele 8-14. Pacientul va trebui să aibă asupra sa, pe lângă trimiterea de la medicul specialist, cardul de sănătate și un document de identitate.

„Este pentru prima dată când încheiem un asemenea contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș. Practic, odată cu intrarea Laboratorului de Imagistică al spitalului nostru în sistemul de contractare cu CJAS-ul, pacienții care ni se adresează pot efectua investigații fără să achite vreun ban. (…) În baza acestui contract, putem efectua analize de tip CT, dar și RMN, asigurând totodată interpretarea rezultatului, dar si eventuale recomandări pentru realizarea unor investigații suplimentare, dacă este cazul”, explică dr. Diana Manolescu, director medical Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara.

Managerul spitalului, prof. dr. Cristian Oancea, spune că, până acum, asemenea investigații gratuite puteau fi făcute doar persoanelor internate în spital, dar acum aceste proceduri sunt gratuite şi pentru cei care vin la spital în Ambulatoriu.

„Spitalul nostru are unul dintre cele mai performante aparate de tip RMN din Timiș. De asemenea, computerul tomograf și-a arătat eficiența, dar și performanța în ultimul an, când am realizat peste 10.000 de investigații persoanelor infectate cu covid-19. Când am preluat mandatul de manager al Spitalului Victor Babeș, am decis să extindem partea de imagistică. Am reușit să amenajăm clădirea RMN-ului, am achiziționat și pus în funcțiune aparatul care realizează ecografiile Doppler, urmează mamograful și, sperăm, până la finele acestui an, să avem și primul PET computer tomograf dintr-o unitate sanitară din sistemul public din vestul României”, mai spune medicul Cristian Oancea.