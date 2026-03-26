Întreținerea spațiilor verzi centrale, propusă a fi atribuită Horticultura

După atribuirea acordului-cadru pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din cartiere, Municipalitatea propune ca zona centrală și arborii de pe aliniamentele din oraș să fie gestionate de către societatea Horticultura S.A, pentru o perioadă de patru ani.

Potrivit Primăriei Timişoara, noul contract acoperă atât amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, cât și o serie de intervenții necesare pentru calitatea spațiului public: întreținerea și repararea echipamentelor din locurile de joacă, instalarea de echipamente noi, montarea de mobilier urban și amenajarea de canisite. Acordul va acoperi și lucrări de defrișare, tăiere și toaletare a arborilor din zona centrală. În plus, pentru aliniamentele de arbori din întregul oraș, compania consiliului local va asigura intervențiile specifice, respectiv toaletări, elagări, tăieri de corecție și formare a coroanei, inclusiv cu restricții parțiale de trafic.

Acordul-cadru pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din zona centrală va fi atribuit pentru o perioadă de 48 de luni, în baza a patru contracte subsecvente, cu o valoare de câte 12,8 milioane de lei (fără TVA), iar acordul-cadru pentru întreținerea arborilor de pe aliniamentele din oraș va avea tot patru contracte subsecvente, fiecare cu o valoare de 13,8 milioane de lei (fără TVA).

