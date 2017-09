Întreruperea căldurii, pe motiv de datorii ale Colterm, vehiculată, din nou, la Timişoara

Ca şi în alţi ani, apropierea sezonului rece readuce în discuţie problema facturilor care trebuie plătite de către compania de termoficare Colterm către furnizorul de gaze naturale, şi posibilitatea unor întreruperi ale furnizării gazului în caz de neplată. Primăria dă asigurări că nu se va ajunge la sistarea alimentării cu gaze.

„Luptă” cu facturile

Aproximativ două milioane de euro ar mai avea de plată compania de termoficare Colterm către furnizorul de gaze E.ON până la sfârşitul anului, pentru a nu se ajunge la situaţia unor întreuperi în furnizare. Primăria Timişoara dă asigurări vor fi făcute eforturi pentru plata acestor sume şi că nu se va ajunge la sistări ale furnizării de gaze.

„Nu e cazul să se alarmeze nimeni. Va fi şi în continuare o prioritate pentru mine să alocăm bani către Colterm, încât să nu ajungem să ni se întrerupă furnizarea de gaz. Am avut o discuţie cu conducerea E.On Gaz şi ni se permite să eşalonăm aceste plăţi, de 9 milioane, până la sfârşitul acestui an”, declară primarul Timişoarei, Nicolae Robu.

Edilul a mai dat asigurări că se va încerca plata facturilor la zi, pentru a nu se mai acumula datorii, iar banii vor merge cu prioritate către furnizorul de gaz.

Petru Olariu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara, susţine însă că, dacă s-a mai întâmplat să se întrerupă gazul pe motiv de neplată, cu siguranţă se mai poate întâmpla, dacă nu sunt achitate facturile. „Din păcate, altfel ar fi stat situaţia dacă marii furnizări de utilităţi nu ar fi fost privatizaţi şi ar fi rămas la stat. Un privat normal că face cum consideră el că e mai bine pentru interesul lui. Şi vedeţi ce se întâmplă în aceste zile în Timişoara cu iluminatul, din exact aceleaşi motive”, mai spune Petru Olariu.

Promisiuni pe cuvânt de onoare

Primarul Timişoarei afirmă că până acum nu există decât promisiuni pe cuvânt de onoare că nu vor mai exista întreruperi ale furnizării gazelor pe motiv de neplată. „Am avut o discuţie cu conducerea E.ON şi de această dată am putut să ajungem, pe cuvânt de onoare, la o înţelegere. Numai pe onoare am putut salva Timişoara de întreruperea furnizării gazului în mai multe momente. Nu am vorbit despre asta, am tăcut şi am făcut. Prin intervenţiile mele am evitat întreruperea furnizării gazelor”, susţine primarul Timişoarei.

Ceea ce readuce în prim-plan problema contractului semnat de Colterm cu furnizorul de gaze naturale. Deşi s-a spus că vor fi căutate modalităţi pentru a se evita includerea în contractul dintre Colterm şi furnizorul de gaze naturale EOn a unei clauze de întrerupere a furnizării de gaze, în caz de neplată, ultima formă a contractului, validată în Consiliul Local Timişoara, conţinea aceeaşi clauză, într-o altă formă.

Altfel, la paragraful 13 din contract se stipula că vânzătorul, adică EOn, „are dreptul, cu un preaviz de cinci zile calendaristice să limiteze sau să întrerupă furnizarea gazelor naturale în cazul neachitării contravalorii facturilor şi/sau a penalităţilor de întârziere sau altor sume datorate de cumpărător în temeiul contractului.”

Ca atare, în afară de preavizul de cinci zile în cazul întreruperii, nu a intervenit nicio schimbare majoră, din acest punct de vedere, în prevederile contractuale. Contractul mai prevedea că reluarea furnizării se va face după efectuarea plăţii integrale de către cumpărător a facturii, a dobânzilor penalizatoare datorate, a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării şi după constituirea unei garanţii, iar cuantumul cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării sunt stabilite de către operatorul de sistem.