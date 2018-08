Întrebări fără răspuns după Jandarmeriadă

Provocatori infiltrați, represalii orchestrate din partea Jandarmeriei – interesant, anticipate de lideri ai Puterii și de oficinele lor media care acreditau de zile întregi ideea unui protest sângeros – și compromiterea opoziției stradale printr-o propagandă deșănțată. Acesta pare să fi fost scenariul pentru protestul din seara de 10 august 2018.

După aproape 48 de ore de la violențele din seara de 10 august, în cea mai mare parte nejustificate, din partea Jandarmeriei, nu avem nicio demisie. Nici demiteri. În schimb, sunt o mulțime de întrebări la care nu există răspuns nici după declarațiile Jandarmeriei, care a ieșit în fața presei – și nu prin șefii instituției, ci prin purtători de cuvânt, deși este vorba despre evenimente foarte grave, care impuneau explicații de la vârf, nu replici ce mimau inocența, dar care de fapt sfidau: „Demisii? Pentru ce să fie demisii?” Nici după declarațiile ministrului Carmen Dan care spunea, la aproape 24 de ore de la evenimente, că „nimeni nu poate acuza Jandarmeria că a aplicat legea” a cărei intervenție „a fost justificată de provocările și violențele acelor huligani”, care, însă, nu au putut fi izolați pentru că ”nu a existat un grup compact.” Nici după declarațiile premierului Viorica Dăncilă care „condamnă ferm violențele desfășurate de grupuri organizate pentru deturnarea unei manifestații pașnice” și a cerut SRI „un raport complet despre persoanele care le-au pregătit și provocat.”

De ce Jandarmeria a acționat în forță împotriva protestatarilor pașnici? Acțiunea nu i-a vizat doar pe „huliganii periculoși care au atacat autoritatea statului” – cum îi numea ministrul Carmen Dan –, ci a fost extinsă deliberat și în mod nejustificat asupra tuturor celorlalți protestatari pașnici, chiar oameni în scaune cu rotile, chiar copii, bătrâni și femei. Jandarmeria nu a localizat focare de conflict, ci le-a generalizat. De ce protestatarii violenți nu au putut fi extrași din mulțime, așa cum se întâmplă la alte acțiuni ale Jandarmeriei? De ce jandarmii și-au abandonat într-o mulțime dezlănțuită doi colegi, printre care și o tânără de 20 de ani, apărată de violența unor indivizi de unul dintre protestatari, în timp ce alți jandarmi priveau scena de pe margine? Jandarmeria a anunțat că de la tânără bătută ar fi fost furată arma de foc. De ce a fost Jandarmeria dotată cu arme de foc la acest protest? De ce la conferința de presă a Jandarmeriei, purtătorii de cuvânt au bătut monedă pe starea gravă în care se afla colega lor, indicând o fractură cervicală, din moment ce, la acea oră, Jandarmeria știa deja că tânăra nu are acest diagnostic și că este, din fericire, într-o stare bună? Cine sunt huliganii? De ce Ministerul de Interne nu a făcut încă făcute publice numele acestora? Cine i-a trimis la protest și cu ce scop? Cum au fost folosite datele pe care SRI anunță că le-a transmis operativ MAI și implicit Direcției Generale de Management Operațional? Sau, altfel spus, au fost folosite aceste informații? De ce premierul Viorica Dăncilă le cerea public – înclinând balanța responsabilității pentru degenerarea situației din stradă nu spre Jandarmeri și Ministerul de Interne, ci spre SRI – din moment ce ele erau transmise deja? Pe ce argumente s-a bazat prefectul Capitalei, Speranța Clișeriu, când a dspus evacuarea protestatarilor din piață și a ordonat o acțiune în forță a Jandarmeriei?

Până când nu vom avea răspunsuri oficiale concrete la aceste întrebări asupra Jandarmerie, a Ministerului de Interne plutește o bănuială grea de implicare într-o ticăloasă diversiune. Prin care s-a urmărit, pe de o parte, inocularea în rândul protestatarilor a spaimei de represalii, iar pe de alta, compromiterea nu doar a acestui miting, ci, în general, a opoziției din stradă, prin acreditarea ideii că prin intermediul ei forțe străine încearcă schimbarea regimului, a ordinii constituționale și, în plus, o face printr-un scenariu sângeros gen „Maidan”. O parte din camarila PSD, inclusiv președintele partidului, Liviu Dragnea, și propaganda mediatică a acesteia au rostogolit ideea în spațiul public, cu multe zile înainte de protestul din 10 august, pregătind cumva terenul pentru acțiunea în forță a Jandarmeriei, iar după, ideea a fost preluată de oficine ale Kremlinului, care plusează și duc discursul în zona conspirațiilor, vorbind despre implicarea în această acțiune a unor servicii de informații străine și despre desstructurarea și împărțirea României. În paralel, pe rețelele de socializare diverși indivizi, unii în legătură directă cu PSD, postau, cu câteva zile înainte de protest, pe paginile unor lideri de opinie critici la adresa Puterii, mesaje țesute în jurul ideii „ați semănat vânt, veți culegeți furtună. Sunteți responsabili dacă situația scapă de sub control.” Ca să faci un astfel de comentariu – în care aşezi semnul echivalenţei între a scrie despre derapajele unei puteri corupte, ticsită de impostori şi analfabeţi, şi incitarea la ură –, trebuie să fii ori imbecil, ori canalie. Sau şi, şi. În plus, de unde se anticipa că situația va scăpa de sub control? Înainte au fost atâtea proteste, în ultimii doi ani și jumătate, care au scos în stradă sute de mii de oameni și toate au fost pașnice… Pe scurt, pare să se fi creat psihoza unei amenințări (inexistente, de fapt), care să justifice violențele unei instituții a statului îndreptate împotriva acelora care își strigă public nemulțumirea față de abuzurile Puterii.

Până când nu vor fi oferite răspunsuri concrete la întrebările enunțate mai sus, Jandarmeria va fi percepută ca o instituție abuzivă, îngenuncheată în fața ordinelor unei Puteri cu porniri autocratice, un fel de gardă pretoriană a lui Liviu Dragnea, menită să-i apere rămânerea în funcție și, implicit, libertatea.

Articol publicat şi în Puterea a Cincea.