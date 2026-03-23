Intrare liberă la Teatrul Maghiar din Timișoara, de Ziua Mondială a Teatrului

De Ziua Mondială a Teatrului, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara îşi deschide larg porțile și invită publicul la un spectacol special: Pericles, de William Shakespeare, în regia lui Philip Parr. Intrarea este liberă.

Spectacolul se joacă vineri, 27 martie, de la ora 19, în limba maghiară, cu supratitrare în română și engleză.

„Este invitația noastră de a celebra teatrul împreună, așa cum se cuvine, în sala de spectacole. «Pericles» este o călătorie intensă prin pierdere, speranță și regăsire, o poveste care vorbește despre fragilitate și reziliență, despre rătăciri și întoarceri. Shakespeare, de Ziua Mondială a Teatrului, este cu siguranță o alegere”, spun reprezentanţii Teatrului Maghiar din Timişoara.

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe baza unei rezervări prealabile, la numărul de telefon 0752 111 803.