Intervenție artistică temporară pe Sinagoga din Fabric

Sinagoga Nouă din Fabric, una dintre cele mai valoroase clădiri istorice ale Timișoarei, găzduiește din această toamnă o intervenție artistică temporară pe plăcile de OSB care protejează ușile, ferestrele și vitraliile monumentului. Intervenția artistică este realizată în cadrul proiectului The Synagogue’s History as Inspiration for Fabric’s Transformation / Istoria Sinagogii ca Inspirație pentru Transformarea Fabricului.

Lucrările artistice sunt realizate de către doi artiștii locali, Sorina „Vazelina” Vasilescu și Andrei Drăgan „Lux”. Artiștii utilizează motive și elemente istorice originale, precum și inspirate din acestea, prin combinarea lor într-un mozaic al detaliilor ornamentale din tezaurul arhitectural istoric pe care îl deține Timișoara. Mozaicul este liantul dintre panourile propuse și legătura cu contextul actual în plină transformare a cartierului. Intervenția artistică contribuie la păstrarea atractivității monumentului istoric și marchează sfârșitul lucrărilor de punere în siguranță și începutul următoarei faze din procesul de restaurare, reabilitare și refuncționalizare a sinagogii.

Intervenția este gândită ca un gest de activare culturală a unui spațiu aflat în așteptare, un mod de a menține legătura vie dintre comunitate și patrimoniu. Arta devine astfel un limbaj prin care istoria se deschide către prezent, invitând trecătorii să (re)descopere valoarea sinagogii și să participe simbolic la renașterea ei.

Proiectul artistic este completat de ateliere cu comunitatea, publicații dedicate și tururi ghidate, menite să aducă publicul mai aproape de istoria și viitorul acestei clădiri emblemă a cartierului Fabric.

Sinagoga din Fabric este singurul monument istoric din România inclus în lista World Monuments Watch 2022, selectat din 225 de situri din întreaga lume. Includerea sa în acest program marchează recunoașterea importanței sale culturale și deschide calea pentru un amplu proces de restaurare și refuncționalizare.

Proiectul The Synagogue’s History as Inspiration for Fabric’s Transformation ( SHIFT) contribuie și la regenerarea urbană și la creșterea atractivității cartierului Fabric, oferind o platformă pentru expresii artistice inovatoare și dialog intercultural, în spiritul dezvoltării unei comunități active și conectate cultural – a unei comunități patrimoniale în jurul Sinagogii.

Proiectul este coordonat de către Organizația de Management al Destinației Timișoara, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, în parteneriat și cu sprijinul Comunității Evreilor din Timișoara, Constructim SA, Art History Construct SRL, ateliercetrei SRL, gamma-graph, Black Light SRL și cu susținerea World Monuments Fund și a Primăriei Municipiului Timișoara.