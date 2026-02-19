Inteligența Artificială în radiologie, implementată în premieră națională la Spitalul Municipal Timișoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a implementat, în premieră la nivel național, respectiv un sistem informatic avansat bazat pe inteligență artificială, Carebot AI CXR, destinat sprijinirii activității de radiodiagnostic.

Carebot AI CXR este un software medical certificat, utilizat deja în numeroase spitale europene, care analizează automat radiografiile toracice și semnalează posibile modificări patologice, oferind medicului radiolog un instrument suplimentar de suport în procesul de diagnostic. Sistemul nu înlocuiește expertiza și decizia specialistului, însă funcționează ca un al doilea nivel de verificare, menit să crească acuratețea și rapiditatea interpretării, transmit reprezentanţii Spitalului Municipal Timişoara.

Implementarea acestei tehnologii are un impact direct asupra activității medicale și asupra îngrijirii pacienților. “Prin utilizarea AI, timpul necesar pentru interpretarea investigațiilor imagistice poate fi redus semnificativ, iar cazurile cu potențial sever pot fi identificate și prioritizate în timp real. Acest lucru este esențial în special în contextul patologiei pulmonare, unde diagnosticul precoce joacă un rol decisiv în evoluția bolii”, explică reprezentanţii Spitalului Municipal Timişoara.

Platforma Carebot AI CXR este integrată în infrastructura informatică existentă a spitalului și este concepută pentru a fi utilizată în fluxul curent de lucru al medicilor radiologi, fără a modifica procedurile medicale standard. Sistemul respectă toate cerințele europene privind dispozitivele medicale, securitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal, datele pacienților fiind procesate în condiții de maximă siguranță.

Prin această implementare, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara se aliniază practicilor europene moderne în domeniul radiologiei și medicinei digitale, răspunzând atât nevoii de eficientizare a activității medicale, cât și provocărilor generate de volumul crescut de investigații imagistice.

“Utilizarea AI în radiologie reprezintă un pas important în modernizarea sistemului medical public, contribuind la creșterea calității actului medical și la îmbunătățirea accesului pacienților la diagnostice mai rapide și mai precise”, mai spun reprezentanţii spitalului.

Implementarea platformei Carebot AI CXR a fost realizată cu sprijinul partenerului Medical Corp SRL, companie care asigură distribuția, integrarea tehnică și suportul pentru soluțiile Carebot pe piața din România. Noul software este parte integrantă a unui studiu clinic desfășurat în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara pe o perioadă de doi ani. În tot acest timp, folosirea platformei nu va implica niciun cost pentru spital.