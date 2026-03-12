Întâlnire publică privind regenerarea zonei Traian

Primăria Municipiului Timișoara invită locuitorii și antreprenorii din zona Traian la o întâlnire privind etapizarea lucrărilor de regenerare urbană.
Întâlnirea va avea loc luni, 16 martie, de la ora 17, la Clopotul Libertății din Piața Traian. În cazul în care condițiile meteo nu permit organizarea întâlnirii în exterior, aceasta va fi mutată în Palatul Ștefania.
La discuție vor fi prezenți viceprimarii Ruben Lațcău și Paula Romocean, echipa tehnică a Primăriei și reprezentanții constructorului.
