Întâlnire publică privind regenerarea zonei Traian

Publicat | Actualitate, Social | nu sunt comentarii | Scris de

Sursî foto: Facebook / Ruben Laţcău

Primăria Municipiului Timișoara invită locuitorii și antreprenorii din zona Traian la o întâlnire privind etapizarea lucrărilor de regenerare urbană.

 

Întâlnirea va avea loc luni, 16 martie, de la ora 17, la Clopotul Libertății din Piața Traian. În cazul în care condițiile meteo nu permit organizarea întâlnirii în exterior, aceasta va fi mutată în Palatul Ștefania.

La discuție vor fi prezenți viceprimarii Ruben Lațcău și Paula Romocean, echipa tehnică a Primăriei și reprezentanții constructorului.

 

Print Friendly, PDF & Email

Ştiri din aceeaşi categorie:

Primăria a atribuit contractul pentru regenerarea urbană a zonei Piața Traian Regenerarea zonei Piața Mocioni, în dezbaterea publică Licitaţie pentru lucrările de regenerarea urbană a zonei Traian Proiectarea pentru regenerarea urbană a zonei Traian, la start