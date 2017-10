Institutul Oncologic de la Timişoara, din nou în impas

Iniţierea primelor demersuri pentru concretizarea construcţiei Institutului Regional de Oncologie a ajuns din nou în impas. Ministerul Sănătăţii acuză că, în ciuda fondurilor alocate, banii nu se pot cheltui pe plan local.

Reproşuri ministeriale

Cu ocazia dezbaterii moţiunii simple intitulate PSD dăunează grav sănătăţii, dar şi într-o serie de declaraţii recente, conducerea Ministerului Sănătăţii a continuat să-şi manifeste dezamăgirea cu privire la faptul că, aparent, banii alocaţi pentru începerea investiţiei de la Institutul Regional de Oncologie nu pot fi cheltuiţi la Timişoara.

Ministrul Sănătăţii a fost luat la întrebări de mai mulţi deputaţi, printre care şi parlamentarul bucureştean USR Tudor Rareş Pop. „În ce stadiu se află Institutul Regional de Oncologie din Timişoara? Din investiţia promisă, de 15 milioane de lei pentru anul 2017, aţi alocat până acum doar 511 mii lei şi ştiţi mai bine ca mine că un bolnav de cancer nu-şi permite să-şi irosească energia şi banii alergând de nebun între spitale pentru investigaţii şi tratamente, aşa cum se întâmplă în realitate, în fiecare zi”, a declarat Tudor Rareş Pop.

Ministrul Florian Bodog a menţionat că nu are rost să aloce mai multe fonduri în această direcţie, în condiţiile în care nici ce s-a alocat nu se poate cheltui: „În ceea ce priveşte Spitalul din Timişoara, Spitalul de Oncologie, vreau să spun că am fost personal acolo, m-am întâlnit cu autorităţile locale, şi acolo este o procedură pornită într-o guvernare anterioară, care nu se mai finalizează. Am trimis experţi, am schimbat preşedinta comisiei, şi am trimis experţi din Ministerul Sănătăţii pentru a încerca să închidem procedura, dacă se poate închide legal, cu toate că au fost «n» contestaţii la acea procedură. Am alocat banii, şi eu sunt cel dezamăgit de faptul că banii nu pot fi consumaţi. De ce să aloc 20 de milioane de lei, dacă nu se poate cheltui nici măcar un leu în acest an?”

Nu se va reuşi cheltuirea banilor alocaţi în acest an, probabil, finanţarea se va reporta.

Ca o compensaţie, Florian Bodog a menţionat că până la finalul anului, se vor achiziţiona echipamente moderne de radioterapie, acceleratoare liniare pentru Spitalele din Craiova, Cluj, Timişoara, Oradea şi Târgu Mureş.

„Este nevoie de realizarea cât mai rapidă a Institutului de Oncologie de la Timişoara, mai ales că zona de vest are o incidenţă ridicată a cazurilor de cancer”, consideră Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România.

Blocaje în serie

Anul acesta, prin Legea bugetului de stat, pentru Institutul Regional de Oncologie Timişoara au fost aprobate credite de angajament în sumă de 511 milioane de lei şi credite bugetare în sumă de 15 milioane de lei.

Însă, până la această dată, nu au fost utilizate fondurile.

După cum s-a mai întâmplat şi cu alte investiţii mari din vestul ţării, complicaţiile generate de contestarea procedurilor de achiziţie în cazul realizării Institutului Regional Oncologic au întârziat demersurile legate de iniţierea lucrărilor şi pun în pericol chiar suma alocată în acest an de la buget pentru acest proiect.

La Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în procedura de atribuire a contractului pentru întocmirea documentaţiei preliminare necesare construcţiei acestui obiectiv, a fost admisă plângerea unei firme contestatare. Aceasta cerea anularea raportului procedurii de atribuire şi a tuturor documentelor subsecvente şi obligarea autorităţii contractante să reia procedura şi, în consecinţă, să continue procesul de evaluare, „analizând şi componenta financiară din oferta asocierii şi să emită un nou raport al procedurii cu respectarea documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei în vigoare”. Ca atare, procedura a trebuit reluată.