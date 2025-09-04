Institutul Francez din Timișoara are un nou director

Institutul Francez din România la Timișoara anunță numirea lui Anne-Laure Rouxel în funcția de director delegat, începând din această toamnă.

 

Anne-Laure Rouxel îi succede Tillei Rudel, care a condus Institutul Francez din Timişoara în ultimii cinci ani, consolidând legăturile culturale și educative dintre Franța și România în regiunea de vest a țării.

Anne-Laure Rouxel sosește la Timișoara cu o vastă experiență în domeniul cooperării internaționale și al ecosistemului cultural francez. Anterior, a lucrat la Institutul Francez din Paris, unde era responsabilă de parteneriatele cu colectivitățile teritoriale franceze, contribuind astfel la dezvoltarea cooperării internaționale a artiștilor și structurilor culturale din teritoriu.

Institutul Francez din România la Timișoara îi mulțumeşte Tillei Rudel “pentru angajamentul și calitatea activității sale” şi salută sosirea lui Anne-Laure Rouxel despre care dă asigurări că va continua și dezvolta misiunile sale în serviciul cooperării culturale și educative franco-române.

 

 

