Înscrieri pentru competiţia sportivă neconvențională „Make it! Race it! Recycle it!”

Timişoara va fi gazda competiției sportive neconvenționale, unice în România, Make it! Race it! Recycle it! Pe lângă tradiționalele curse de ambarcațiuni, malul Begăi va fi animat pe tot parcursul zilei de instalații interactive, ateliere și mini-concursuri de reutilizare creativă.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 6 iunie, pe Bega în zona Parcului Alpinet.

Gândită pentru a celebra Ziua Internațională a Mediului, Make it! Race it! Recycle it!, ajunsă la cea de a X-a ediţie, este o competiție sportivă neconvențională care se desfășoară în aer liber, pe apă și se adresează companiilor, organizațiilor, școlilor, grupurilor de prieteni și tuturor celor care vor să își testeze creativitatea!

Cei interesați pot afla mai multe informații despre regulament și despre cum pot participa pe site-ul evenimentului.Ultima zi de înscriere în competiție este vineri, 17 aprilie.

Pentru a participa, echipele trebuie să-și aleagă o temă și să-și construiască o ambarcațiune folosind materiale recuperate (în proporție de minim 80%) și reciclabile și să concureze cu ea alături de celelalte echipe înscrise în competiție.

Peste 75% din deșeurile pe care le aruncăm la gunoi sunt reciclabile. Ideea competiției este de a-i provoca pe participanți să refolosească deșeurile de prin firmă/școală/ong etc. într-un mod creativ și să se distreze în timp ce fac asta, înainte de a le da spre reciclat.

Echipele pot opta pentru una sau ambele categorii de participare: Viteză – se pleacă în amonte, se ocolește o baliză și se revine la start/finish sau Saved by the bell – se pleacă din amonte, ambarcațiunile trebuind să ajungă în două puncte de control înainte de a trece linia de finish.

Echipele se luptă pentru cele şapte categorii de premii puse în joc. Cea mai rapidă ambarcațiune (Viteză și Saved by the bell), Cea mai faină temă, Premiul pentru impresia artistică, People’s choice – vot online în timpul competiției), Premiul Special EcoStuff, Titanic Award. Se votează creativitatea, ingeniozitatea, funcționalitatea și curajul în alegerea temei, construirea ambracațiunii și realizarea costumelor ținând cont de integrarea în temă, ”spectacolul” realizat pe mal sau în timpul cursei.

După curse, fiecare echipaj își va recupera sau demonta ambarcațiunea și va da spre reciclat deșeurile reciclabile din care a fost construită.

Make it! Race it! Recycle it! este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viață prietenos cu mediul. Gândit ca un exercițiu de educație ecologică alternativă, în care participanții învață să refolosească într-un mod care stimulează creativitatea și lucrul în echipă, proiectul te scoate puțin din zona de confort, încurajează gândirea laterală și stimulează creativitatea.