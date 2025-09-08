Incident la Teatrul Maghiar din Timişoara

Duminică seara, în timpul repetiției pentru spectacolul Chicago al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara, o actriţă a fost accidentată uşor.
Incidentul a avut loc în 7 septembrie, în jurul orei 20.30, când o ștangă aferentă scenei mari a coborât, deplasând un element de decor care a lovit-o pe una dintre actrițe.
Echipa teatrului a însoțit actrița la Urgenţe. Investigațiile medicale au stabilit că aceasta este în afara oricărui pericol, nefiind nevoie de internare. Actrița Teatrului își va relua activitatea conform programului stabilit în continuare.
Teatrul Maghiar transmite că repetițiile au fost suspendate şi a fost demarată o anchetă internă pentru a stabili cauzele incidentului și pentru a lua măsuri preventive adecvate.
