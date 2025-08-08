Închideri de circulație și acces auto în vederea înființării noilor Piețe Volante

Foto: PMT

Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat, la solicitarea S.C Piețe S.A, închiderea circulației rutiere în două zone din oraș, în vederea înființării a două noi piețe volante.

 

În cazul Pieței Volante Termal, se va închide accesul la locurile de parcare situate pe strada Corneliu Coposu, de vineri, 8 august, în intervalul orar 07-18.

În ceea ce privește Piața Volantă Freidorf, circulația rutieră va fi închisă pe strada Mircea Hoinic, pe tronsonul cuprins între strada Iulia Simu și strada Ardealului,  în intervalul orar 07-18.

Municipalitatea anunță ambele piețe volante vor funcționa în fiecare zi de vineri a săptămânii, începând de vineri, 8 august, până în 30 septembrie..

