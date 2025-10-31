Închideri de circulație rutieră în vederea reabilitării rețelelor de apă și canalizare

La solicitarea Aquatim, Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând de vineri, 31 octombrie, în vederea realizării lucrărilor la rețelele de apă și canalizare.

Astfel, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie, traficul rutier va fi restricționat, etapizat, în zona intersecției străzii Dr. Pavel Vasici Ungureanu, cu strada 16 Decembrie 1989, după cum urmează: Etapa I: închiderea ieșirii în sensul giratoriu dinspre strada Dr. Pavel Vasici Ungureanu, cu devierea circulației pe câte o bandă pe celălalt sens; Etapa II: închiderea benzii a douaîn sensul giratoriuadiacent ieșirii de pe strada Dr.Pavel Vasici Ungureanu.

Totodată, în perioada 3 noiembre – 19 decembrie, circulația rutieră va fi restricționată, etapizat, pe strada Treboniu Laurean, în vederea execuției rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de alimentare cu apă, după cum urmează:

În etapa I (3-5 noiembrie), etapa III (27-28 noiembrie) și etapa IV (29 noiembrie – 16 decembrie), restricționarea circulației se va asigura cu piloți de dirijare;

În etapa II (5-26 noiembrie), restricționarea se va realiza prin închiderea unui sens de circulație

În etapa V (17-19 decembrie), se va realiza inchiderea totală a traficului pe strada Piața Al. Mocioni.