Închideri de circulație rutieră în mai multe zone din Timişoara

La solicitarea Societății Drumuri Municipale și Del Gaz, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea sau restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând din data de 27 octombrie.

Traficul rutier va fi restricționat pe strada Louis Pasteur, în perioada 27 octombrie – 20 deceembrie. În acest interval, circulația se va desfășura pe un singur sens, dinspre strada Pomiculturii spre strada Divizia 9 Cavalerie, pentru a permite organizarea de șantier aferentă unui proiect imobiliar aflat în dezvoltare.

Totodată, circulația rutieră va fi închisă în data de 28 octombrie, intervalul orar 07-17.30, și în data de 30 octombrie, în intervalul orar 07-17.30, pe strada Hărniciei, pe tronsonul cuprins între Intrarea Mierlei și strada Mureș, respectiv închiderea intersecției dintre strada Mureș și strada Hărniciei, cu devierea traficului de pe strada Mureș, pe Aleea Inului. Solicitarea din partea SDM vine în vederea realizării trecerilor de pietoni supraînălțate.

De asemenea, în perioada 28 octombrie – 19 noiembrie, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Mihai Viteazu, în vederea realizării de inlocuire a conductelor și branșamentelor de gaz. Solicitarea vine din partea Del Gaz.