Închidere circulație rutieră pe strada Coriolan Brediceanu

Societatea de Transport Public Timișoara anunţă că, în perioada 8 – 11 septembrie, circulația rutieră pe strada Coriolan Brediceanu va fi închisă temporar, ca urmare a lucrărilor de intervenție la trecerea la nivel cu calea ferată.
Ca urmare a restricției de circulație, traseele următoarelor linii de transport public vor fi modificate astfel:
Linia 4 tramvai
Traseu tur: bulevardul Dâmbovița – strada Crizantemelor – strada Mangalia – bulevardul Iuliu Maniu – bulevardul Regele Carol I – Piața Alexandru Mocioni – Piața Sfânta Maria – Catedrala Mitropolitană – Spitalul de Copii Louis Țurcanu – Piața 700 – traseu normal până la Piața Gheorghe Domășneanu (AEM);
Traseu retur: Piața Gheorghe Domășneanu (AEM) – Piața 700 – Spitalul de Copii Louis Țurcanu – Catedrala Mitropolitană – Piața Sfânta Maria – Piața Alexandru Mocioni – bulevardul Regele Carol I – bulevardul Iuliu Maniu – strada Mangalia – strada Crizantemelor – bulevardul Dâmbovița.
Linia 5 tramvai
Traseu tur: Gara de Nord – bulevardul Regele Carol I – Piața Alexandru Mocioni – Piața Sfânta Maria – Catedrala Mitropolitană – Spitalul de Copii Louis Țurcanu – traseu normal Piața 700 – Meteo;
Traseu retur: Meteo – Piața 700 – Spitalul de Copii Louis Țurcanu – Catedrala Mitropolitană – Piața Sfânta Maria – Piața Alexandru Mocioni – bulevardul Regele Carol I – Gara de Nord.
Linia 7 tramvai
Traseu tur: bulevardul Dâmbovița – Piața 700 – Piața Libertății – Hotel Continental – Prefectură – strada 3 August 1919 – Piața Traian – Piața Badea Cârțan – Gara de Est;
Traseu retur: Gara de Est – Piața Badea Cârțan – Piața Traian – strada 3 August 1919 – Prefectură – Hotel Continental – Piața Libertății – Piața 700 – traseu normal până la Dâmbovița.
Pentru preluarea fluxului de călători din zonele afectate, vor fi introduse două linii suplimentare:
Linia 4B autobuz
Traseu tur: Calea Bogdăneștilor (Taborului) – bulevardul Circumvalațiunii – strada Gheorghe Lazăr – strada Gheorghe Dima – strada Paris – bulevardul Republicii – strada Sfântul Ioan (Spitalul Militar);
Traseu retur: strada Sfântul Ioan (Spitalul Militar) – strada Gheorghe Dima – strada Gheorghe Lazăr – bulevardul Circumvalațiunii – Calea Bogdăneștilor (Taborului).
Linia 5A autobuz
Traseu tur: Sens giratoriu strada Grigore Alexandrescu – Calea Torontalului – bulevardul Cetății – strada Gheorghe Lazăr – strada Gheorghe Dima – strada Paris – bulevardul Republicii – strada Sfântul Ioan (Spitalul Militar);
Traseu retur: strada Sfântul Ioan (Spitalul Militar) – strada Gheorghe Dima – strada Gheorghe Lazăr – bulevardul Cetății – Calea Torontalului – sens giratoriu strada Grigore Alexandrescu.
