Începe vânzarea biletelor pentru expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”

La finalul lunii noiembrie, Muzeul Naţional de Artă Timișoara va găzdui una dintre cele mai importante expoziții ale anului 2025: Fragilitatea eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi. Muzeul anunță punerea în vânzare a biletelor. Vor fi expuse peste 100 de piese de patrimoniu – fresce, picturi, sculpturi, grafică, fotografie și artefacte rare – provenite din mari muzee ale Italiei.

Firul narativ al expoziției propune o reflecție asupra triumfului artei și memoriei în fața distrugerii, transformând simbolul vulcanului Vezuviu într-o resursă a rezilienței și a moștenirii vizuale care a întreținut supraviețuirea prin actul cultural, anunţă organizatorii. Expoziția oferă o experiență imersivă și narativă, ghidată de vocea unui personaj virtual inspirat de o inscripție arheologică descoperită în Dacia, care atestă prezența unui supraviețuitor al erupției Vezuviului.

Începând cu data de 1 noiembrie, ora 10.30, biletele pot fi achiziționate online, de pe site-ul Muzeului Național de Artă Timișoara și de pe platforma BookTes.

Pot fi achiziționate următoarele tipuri de bilete: pentru adulți: 88 de lei; pentru pensionari: 44 de lei; pentru studenți: 22 de lei. Aceste tarife sunt valabile până la finalul anului, taxa de vizitare urmând a se majora de la 1 ianuarie 2026.

Pentru jurnaliști, presă scrisă și media (cu acreditare prealabilă), preșcolari și elevi, precum și profesorii sau învățătorii însoțitori (un însoțitor la zece preșcolari/elevi), angajați ai muzeelor publice din România, membri ai Asociației Ghizilor Acrediți din Timișoara, membri AICA, ICOM, ICOMOS, UAPR, persoane cu dizabilități și însoțitorii lor, accesul este gratuit.

Expoziția, realizată în colaborare cu Civita Mostre e Musei, din Italia, explorează impactul cataclismelor asupra civilizațiilor, de la tragedia antică a Pompeiului până la modul în care acest eveniment a inspirat arta și cultura europeană, de la Grand Tour până în contemporaneitate.

Această expoziție-eveniment unică în România, având ca temă unul dintre cele mai fascinante subiecte ale istoriei antice universale, Pompeii, orașul pierdut sub cenușa Vezuviului, va fi deschisă în 28 noiembrie. Pompeiul, spun organizatorii, se conturează ca un simbol fundamental pentru Modernitate: impermanența fizică a Pompeiului a dat naștere unei permanențe a stilului său, ecourile sale modelând gustul estetic al Europei moderne, prin Grand Tour. Pompeiul devine astfel arhetipul triumfului artei asupra cataclismului și a distrugerii, al supraviețuirii.

La Palatul Baroc, publicul va putea admira peste 100 de piese de patrimoniu – fresce, picturi, sculpturi, grafică, fotografie și artefacte rare – provenite din mari muzee ale Italiei, precum: Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Certosa e Museo di San Martino – Napoli; Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana – Napoli, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – Roma; Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli; Galleria Lia Rumma Milano – Napoli, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo – Roma. Reunite într-o narațiune vizuală și curatorială de excepție, exponatele recompun viața culturală a unui oraș roman prosper, cosmopolit și dinamic, surprins în momentul cataclismului care i-a oprit temporar destinul, dar l-a conservat paradoxal pentru eternitate ca pe o efigie culturală și ca arhetip al supraviețuirii și dăinurii prin artă.

Expoziția va oferi și o experiență imersivă și narativă, ghidată de vocea unui personaj virtual inspirat de o inscripție arheologică, descoperită pe un altar comemorativ care atestă prezența în Dacia a unui supraviețuitor al erupției Vezuviului.

Curatoriatul științific este asigurat de profesorul Massimo Osanna, directorul general al Muzeelor din Italia, şi de Filip A. Petcu, managerul Muzeului Național de Artă Timișoara.

Proiectul beneficiază de sprijinul Președinției Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților din Parlamentul Italiei și al Ambasadei României în Republica Italiană.

Expoziţia Fragilitatea eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi va fi deschisă între 28 noiembrie 2025 şi 29 martie 2026, şi va putea fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10- 18. Lunea și marțea, precum și zilele de 24-26 decembrie și 1 ianuarie 2026 va fi închis.

Expoziţia anticipează programul strategic Anul Cultural România-Italia 2026, care va debuta în data de 1 decembrie, la Roma, și marchează un nou capitol în dialogul cultural dintre cele două țări.