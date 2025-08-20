Începe proiectarea primei parcări publice multietajate din Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara demarează primul proiect de parcare publică multietajată din oraș. Aceasta va fi construită lângă Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”.

Proiectarea tehnică și construcția parcării, care va avea trei etaje supraterane și două subterane, au fost atribuite firmei Audiotech Multimedia Group, transmite Primăria. Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit la valoarea de puţin peste 27,8 milioane de lei (fără TVA), iar în perioada următoare va avea loc depunerea garanției de bună execuție și semnarea contractului.

„Noua parcare de lângă Spitalul de Copii va fi utilă atât timișorenilor din zonă, cât și personalului medical și celor care vin în vizită la spital. Este o investiție finanțată din bugetul local, din taxele și impozitele timișorenilor. Mă bucur că, în urma licitației, costul de atribuire este cu circa 20% mai mic decât estimarea inițială din documentația tehnică”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Potrivit Municipalităţii, parcarea publică multinivel va pune la dispoziția șoferilor 184 de locuri: 70 de locuri la subsol, 68 la etajele supraterane, 31 pe terasă și 15 la nivelul solului. Investiția municipalității a fost gândită pentru toți utilizatorii și include și 8 locuri pentru persoanele cu dizabilități, 11 pentru biciclete, precum și 6 puncte pentru încărcarea vehiculelor electrice. Construcția va fi accesibilizată cu ascensor, va dispune de sistem de supraveghere video pentru siguranță și de panouri fotovoltaice, care vor asigura necesarul de energie verde pentru iluminat.

Firma câștigătoare va reloca rețelele de apă, canalizare și termoficare, va demola o anexă a spitalului și va muta un post de transformare electrică.

Termenul de realizare al investiției este de 6 luni pentru proiectarea tehnică și 24 de luni pentru execuție.