Începe o nouă ediţie a Bienalei Art Encounters

În 30 mai, la Timişoara se deschide o nouă ediție, a şasea, a Bienalei Art Encounters, un eveniment reper în Timișoara, care transformă orașul în capitala artei contemporane din regiune și într-un spațiu viu de reflecție artistică, dialog și reimaginare colectivă a orașului.

Intitulată “Bounding Histories. Whispering Tales”, ediția din 2025, curatoriată de Ana Janevski și Tevž Logar, se desfășoară în trei spații profund ancorate în istoria Timișoarei – Comenduirea Garnizoanei, Faber și spațiul expozițional al Fundației Art Encounters – transformându-le în locuri de reflecție critică. Peste 100 de lucrări, dintre care opt create special pentru Bienală, conturează o meditație amplă asupra istoriei, memoriei și ecoului. Bienala propune o coregrafie fluidă între trecut și prezent, între vocile vizibile și cele uitate, între traumele colective și narațiunile emergente ale rezilienței.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 30 mai, de la ora 17, la Comenduirea Garnizoanei, urmată de un weekend dens, construit ca o suită de întâlniri directe cu arta în toate spațiile bienalei. Imediat după deschidere, în cele trei locații publicul poate interacționa direct cu lucrări ale unor importanți artiști internaționali precum Oscar Murillo, Marina Abramovic & Ulay, Kapwani Kiwanga, Larissa Sansour sau Eduardo Navarro, dar și să descopere tineri artiști români printre care Larisa Sitar, Gavril Pop, Loredana Ilie și Alle Dicu. Curatorii au ales și un număr de artiști din regiunea noastră, precum Pavel Brăila, Ana Adam, Mark Verlan, Marieta Chirulescu și Silvia Moldovan.

Seara aduce două performance-uri ale lui Manuel Pelmuș (de la orele 18 și 19), dar și pe cel al Christinei Cizmaș, la ora 18, alături de tururi ghidate cu artiști și curatorii ediției.

Ziua de sâmbătă, 31 mai, începe cu tururi ghidate la Faber (între orele 11 – 13) și la Fundația Art Encounters (între orele 14.30 – 15.30), urmate de un program de vizitare al expoziției din platforma complementară a bienalei “Publicul privat” la Galeria Jecza, discuții critice precum Rad Talk: Romania’s Role Within the Global Context (17- 18.30, Garnizoană) și tururi ghidate cu curatorii expozițiilor Ștefan Bertalan În ritmul lumii (Isho Office 1) și There Were Times I Wanted To Change The World (Paltim).

Sâmbătă seara, va avea loc Opening Party în aer liber la Comenduirea Garnizoanei, cu DJ și muzicieni locali.

Duminică, 1 iunie, programul propune activări pentru toate vârstele: un tur ghidat istoric al Timișoarei (orele 11 – 12), picnic și activități pentru copii în grădina Comenduirii Garnizoanei cu ocazia unei zile dedicate lor (orele 12 – 18), lansarea catalogului bienalei (orele 13 – 14), urmat de lansarea volumului „Cum înțelegem arta contemporană”. Ziua continuă cu tururi ghidate în toate cele trei spații, iar seara, din nou, cu performance-uri și intervenții artistice.

Intrarea la toate expozițiile și evenimentele Art Encounters este liberă.

Artiști invitați în Bienala Art Encounters sunt: Lawrence Abu Hamdan, Ana Adam, Alle Dicu, Marina Abramović & Ulay, Bora Baboçi, Maja Bajević, Mona Benyamin, Željka Blakšić, Pavel Brăila, Geta Brătescu, Brief Histories (Isak Berbic, Fawz Kabra), Cian Dayrit, Christine Cizmaș, Marieta Chirulescu, Clément Cogitore, Lorena Cocioni, Moriah Evans, Simone Forti, Jošt Franko, Robert Gabris, Alicia Mihai Gazcue, Ladislava Gažiová, Jean Genet, Liam Gillick & Anton Vidokle, Karpo Godina, Maria Guțu, Petrit Halilaj, Veronika Hapchenko, Sky Hopinka, Loredana Ilie, Siniša Ilić, Joan Jonas, Hassan Khan, Dana Kavelina, Belinda Kazeem-Kamiński, Kapwani Kiwanga, Ana Kun, David Maljković, Jumana Manna, Teresa Margolles, Silvia Moldovan, Alban Muja, Oscar Murillo, Andrei Nacu, Marina Naprushkina, Eduardo Navarro, Christian Nyampeta, Mila Panić, Manuel Pelmuș, Gavril Pop, Raluca Popa, Ghenadie Popescu, The Resurrection Committee (Ovidiu Țichindeleanu, Raluca Voinea), Larissa Sansour, Ștefan Sava, Selma Selman, Larisa Sitar, Bojan Stojčić, ŠKART, Nora Turato, Johanna Unzueta, Mark Verlan, Cecilia Vicuña, Rosario Zorraquin.

Bienala Art Encounters 2025 este un proiect finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, co-finanțat prin programul prioritar al Ministerului Culturii, Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Francez din Timișoara și Centrul Cultural German din Timișoara.

Proiectul este susținut de partenerul principal Ploom, partenerii strategici Banca Transilvania și partenerii de expoziție Catena. Susținători: Isho, Bosch, Mewi, Sanmarco. Parteneri instituționali ai evenimentului este Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Beta – Bienala de Arhitectură Timișoara, Faber, Librăria La Două Bufnițe, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Galeria Lutnița, STPT, Galeria Jecza, Asociația ArtCollect.