Începe înscrierea pentru comercianții produselor de 8 Martie

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că preia cereri pentru activităţi de comerț stradal, respectiv comerț cu flori de sezon și aranjamente florale.

Înregistrarea cererilor este programată în perioada 25-27 februarie, în sistem online și fizic la registratură, camera 12. Cererea tip este disponibilă pe https://primariatm.ro, la secţiunea Servicii Comerț, Afaceri – Aviz 8 Martie.

Pentru obținerea avizului necesar atribuirii unui amplasament de 2 mp, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

Persoane juridice: copie a Certificatului Unic de Înregistrare; certificat constatator emis de ORC din care să reiasă activitatea autorizată aferentă codului CAEN 0119 – „Cultivarea altor plante din culturi nepermanente”; certificat constatator emis de ORC care să ateste autorizarea activităților de comercializare a florilor.

Persoane fizice: copie a atestatului de producător și a carnetului de comercializare, valabile la data depunerii; copie a actului de identitate.

Florile și aranjamentele florale vor putea fi comercializate în perioada 5-8 martie, în următoarele locaţii:

Piaţa Libertăţii;

Str. Mărăşeşti (de la str. Brediceanu spre Str. Gheorghe Dima);

Ceas Floral – B-dul Proclamația de la Timișoara – platou;

Piaţa A. Mocioni – platou Profi;

B-dul. Regele Carol I (de la str. Gen. I. Dragalina până la I. Văcărescu, partea dreaptă);

Piaţa Nicolae Bălcescu ( platou Profi-cofetăria Verona);

B-dul. Dâmboviţa – platou (vis-à-vis de restaurant Nora);

Calea Șagului colţ cu Str. Ana Ipătescu;

Platou Şcoala Generală Nr. 30;

Calea Buziaşului – platou Profi;

Str. S. Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor (zona Modern);

Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel colț cu Str. Sever Bocu;

Calea Torontalului – platou;

Str. Circumvalaţiunii colţ cu Ghe. Lazăr (platou Lensa);

Str. Gheorghe Lazăr colţ cu b-dul Cetăţii – platou Profi;

Calea Martirilor nr.60 (platou Prospero).

Taxa de autorizare, în valoare de 97 de lei, și taxa de ocupare a domeniului public – 2,11 lei/mp/zi, respectiv 3,16 lei/mp/zi pentru Piața Libertății, str. Mărășești și Ceas Floral – vor fi achitate anticipat, pentru întreaga perioadă de autorizare aprobată, la momentul înregistrării cererii online, fără posibilitatea restituirii acestora. Persoanele fizice care dețin certificat de producător valabil vor achita doar taxa de ocupare a domeniului public, fără să aibă nevoie de aviz. Precizăm că nu există posibilitatea restituirii acestor taxe.

Primăria reaminteşte că operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare, avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Serviciul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în aviz.

Încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage sancţiunea contravenţională şi retragerea avizului. Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, iar încălcarea acestei prevederi duce la retragerea avizului. Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului de către deţinătorul avizului altei persoane duce la retragerea avizului şi sancţionarea contravenţională a faptei.